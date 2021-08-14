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KAHTA (Adıyaman), (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Henüz 2 yaşındaydı... Amcasının kullandığı minibüsün altında kaldı

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Henüz 2 yaşındaydı... Amcasının kullandığı minibüsün altında kaldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde amcasının kullandığı minibüsün altında kalan 2 yaşındaki Yusuf Arda Güldü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Güldü, kullandığı 02 AAF 640 plakalı minibüsü ile misafirliğe geldiği ağabeyinin evinin önünden ayrılmak için hareket etti. Bu sırada yeğeni Yusuf Arda Güldü minibüsün altında kaldı. Durumu fark eden Hasan Güldü, aracı durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Henüz 2 yaşındaydı... Amcasının kullandığı minibüsün altında kaldı

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Arda Güldü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Arda Güldü’nün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, amca Hasan Güldü ise gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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