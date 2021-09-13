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GeriGündem Henüz 2 buçuk yaşındaydı... Beliz Aykaç annesiyle aynı mezara defnedildi
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Rojda ALTINTAŞ - Kubilay ÖZEV - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) - 
Haber Giriş: 13.09.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Henüz 2 buçuk yaşındaydı... Beliz Aykaç annesiyle aynı mezara defnedildi

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Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Yeliz Aykaç'ın ardından haftalardır yoğun bakımda tedavi edilen kızı Beliz de hayatını kaybetti. 2 buçuk yaşındaki Beliz için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Türk Halk müziği sanatçıları Erdal Erzincan ve Tolga Sağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. 2 buçuk yaşındaki Beliz Alibeyköy'de bulunan Hasdal mezarlığında annesiyle aynı mezara defnedildi. 

Müzisyen Yeliz Aykaç, 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile 19 Temmuz'da memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkmışlardı. Kurban Bayram tatili nedeniyle memleketleri Sivas'ın Divriği İlçesine giden 55 yaşındaki Muharrem Aykaç yönetimindeki otomobil Yozgat - Sivas karayolunda takla attı. Kazada araçta bulunan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu müzisyen Yeliz Aykaç (32) hayatını kaybetti.

Genç müzisyen Yeliz Aykaç feci kazada hayatını kaybetmişti... Bir acı haber daha geldi
Genç müzisyen Yeliz Aykaç feci kazada hayatını kaybetmişti... Bir acı haber daha geldi

Yeliz Aykaç'ın kendi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç (28), kızı Beliz (2,5) ile kayınpederi Muharrem Aykaç (55) ve kayınvalidesi Seher Aykaç (50) yaralandı. Kazada ağır yaralanan 2 buçuk yaşındaki Beliz Aykaç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaldırıldığı hastanede 8 hafta tedavi gören 2 buçuk yaşındaki Beliz, dün hayatını kaybetti. Beliz için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Henüz 2 buçuk yaşındaydı... Beliz Aykaç annesiyle aynı mezara defnedildi

Cenaze törenine Türk Halk müziği sanatçıları Erdal Erzincan, Tolga Sağ ve Tayyar Erdem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde baba Burak Aykaç  tabutun başında bekledi. Beliz'in tabutuna annesinin tülbendi konuldu. Babası Burak Aykaç anneannesi Arife Kılıç, dedesi Muzaffer Kılıç ve babaannesi Seher Aykaç taziyeleri kabul etti.

Henüz 2 buçuk yaşındaydı... Beliz Aykaç annesiyle aynı mezara defnedildi

Anneanne Arife Kılıç güçlükle ayakta dururken, torununun tabutuna sarılarak ağladı. 2 buçuk yaşındaki Beliz, Alibeyköy'de bulunan Hasdal Mezarlığı'nda annesiyle aynı mezara defnedildi.

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