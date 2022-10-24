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Henüz 2 aylık evlilerdi! Genç çifti kaza ayırdı

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#Samsun#Enes Yıldız#Gülendam Korkmaz Yıldız
Henüz 2 aylık evlilerdi Genç çifti kaza ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 17:42

Samsun'da yol kenarında ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybeden Enes Yıldız'ın (21) cenazesi toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan Yıldız'ın 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız, cenazede gözyaşlarına boğuldu. 

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Kaza, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi, Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Enes Yıldız idaresindeki 55 AHF 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çam ağacına çarptı.

Henüz 2 aylık evlilerdi Genç çifti kaza ayırdı

Kazada araçta sıkışan sürücü ile eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşları Yalçın Tunç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Henüz 2 aylık evlilerdi Genç çifti kaza ayırdı

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Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Enes Yıldız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Gülendam Korkmaz Yıldız, tamamlanan tedavisi sonrası taburcu edildi.

CENAZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Kazada yaşamını yitiren Enes Yıldız için İlkadım ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan ve ayakta durmakta güçlük çeken Gülendam Korkmaz Yıldız, uzun süre gözyaşı döktü.

Henüz 2 aylık evlilerdi Genç çifti kaza ayırdı

Aile fertleri taziyeleri kabul ederken, Enes Yıldız'ın cenazesi Derebahçe Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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#Samsun#Enes Yıldız#Gülendam Korkmaz Yıldız

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