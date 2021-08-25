Henüz 15 yaşındaydı... Ölümünde çakmak gazı zehirlenmesi şüphesi

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Asude Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşı A.T ile gittiği zeytinlikte fenalaşan F.E.’yi gören mahalleli, yardıma koşup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde F.E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine yapılan incelemede, F.E.'nin elinde ve yakınında 3 çakmak gazı tüpü bulundu.

Çakmak gazından zehirlendiği tahmin edilen F.E.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, arkadaşının fenalaştığını görünce kaçtığı belirlenen A.T.’yi yakaladı. A.T. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

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