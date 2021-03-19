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Andaç ARSLANPAY/ÇAMARDI (Niğde), (DHA)-
Haber Giriş: 19.03.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Henüz 15 yaşındaydı! Niğde'den çok acı haber

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Henüz 15 yaşındaydı! Niğde'den çok acı haber

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Adnan Uğur (15) öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı. 

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Bereketli Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Uğur (42), eşi Mahide (42), kızları Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur'dan haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu. Aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADNAN UĞUR KURTARILAMADI

Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Uğur çifti ile kızları Gamze'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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