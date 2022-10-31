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Henüz 10 yaşındaydı... Enes'in acı ölümü: Okula giderken kamyonet çarptı

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#Kaza#Enes Düldül#Muğla
Henüz 10 yaşındaydı... Enesin acı ölümü: Okula giderken kamyonet çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 13:41

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolun karşına geçmeyen çalışan 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül (10), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Değirmenyanı mevkisinde meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı. Gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Henüz 10 yaşındaydı... Enesin acı ölümü: Okula giderken kamyonet çarptı

Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

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#Kaza#Enes Düldül#Muğla

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