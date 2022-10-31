Henüz 10 yaşındaydı... Enes'in acı ölümü: Okula giderken kamyonet çarptı

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Değirmenyanı mevkisinde meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı. Gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.