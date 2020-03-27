Henry Moseley kimdir?

Henry Gwyn Jeffreys Moseley (23 Kasım, 1887 - 10 Ağustos 1915), İngiliz fizikçi. Atom numarasını ve Moseley kanunları'nı(en) keşfetmiştir.

Henry Gwyn Jeffreys Moseley (23 Kasım 1887 - 10 Ağustos 1915), fizik bilimine katkısı, atom sayısının önceki ampirik ve kimyasal kavramının fiziksel yasalarının gerekçesi olan İngiliz bir fizikçiydi. Fizik bilimine katkısı, atom sayısının önceki ampirik ve kimyasal konseptinin fiziksel yasalarının gerekçesi olan bir İngiliz fizikçiydi. Bu, Moseley'in yasasını X-ışını spektrumunda geliştirmesinden kaynaklandı.Moseley kanunu, Bohr teorisinin çoğaltması için tasarlanan hidrojen atomu spektrumunun dışında, Niels Bohr teorisinin lehine ilk deneysel kanıtı sunarak atomik fiziği, nükleer fiziği ve kuantum fiziğini geliştirdi.

Bu teori Ernest Rutherford'un ve Antonius van den Broek'in atomunun çekirdeğinde periyodik tablodaki (atomik) sayısına eşit olan bir dizi pozitif nükleer yük içermesini öneren modelini geliştirdi. Bugün kabul edilen modeldir.

Bilimsel çalışmaları

1913 yılında Moseley, kristallerin içerisinde kırınım yöntemiyle bulunan çeşitli kimyasal elementlerin (çoğunlukla metaller) X-ışını spektrumunu gözlemlemiş ve ölçmüştür.Bu, fizikteki X-ışını spektroskopisi yönteminin, X-ışını dalga boylarını belirlemek için Bragg'in kırınım yasasını kullanarak öncü bir kullanımıydı. Moseley, üretilen X ışınlarının dalga boyları ile X ışını tüplerinde hedef olarak kullanılan metallerin atom sayıları arasında sistematik bir matematiksel ilişki keşfetti. Bu, Moseley'nin kanunu olarak bilinir hale geldi.Moseley'in keşifinden önce, bir elementin atom numaraları (ya da element sayısı) atom kütlelerinin sırasına dayanarak yarı rastgele bir sıra numarası olarak düşünülmüş, ancak kimyagerlerin bu tadilatı arzu edilen bulduğu yerde bir şekilde değiştirdi Rus Kimyacı Dmitri Ivanovich Mendeleev gibi.Elementlerin Periyodik Tablosunu icat etmesiyle Mendeleev, birkaç element çiftinin sırasını, elementlerin bu tablosunda daha uygun yerlere yerleştirmek için değiştirdi.

Örneğin, metal kobalt ve nikele, bilinen kimyasal ve fiziksel özelliklerine dayanarak, hemen hemen aynı atom kütlelerine sahip olmalarına rağmen, sırasıyla 27 ve 28 numaralı atom numaralarına sahiplerdi.Aslında, kobalt atom kütlesi, atom kütlesine göre periyodik tabloya kör bir şekilde yerleştirilmiş olsalardı, onları geriye doğru sıraya koyan nikelinkinden biraz daha büyük olduğunu görüceklerdi. Moseley'in X-ışını spektroskopisindeki deneyleri, doğrudan fiziklerinden kobalt ve nikelin farklı atom sayılarına, 27 ve 28'e sahip olduklarını ve Moseley'in atom sayılarının objektif ölçümleri ile Periyodik Tabloya doğru yerleştirildiklerini gösterdi. Bu nedenle, Moseley'in keşfi, atomik elementlerin sayısının sadece kimyaya ve kimyagerlerin sezgisine dayalı olarak rastgele sayılar olmadığını, aksine, X-ışını spektrumlarının fiziğinden sağlam bir deneysel temele sahip olduklarını göstermiştir. Ek olarak, Moseley atom numarası sekansında 43, 61, 72 ve 75 numaralı sayılarda boşluklar olduğunu gösterdi. Bu boşluklar, sırasıyla, radyoaktif sentetik elementlerin teknetium ve promethi'nin ve aynı zamanda sonuncuların yerleri olarak bilinmektedir. iki oldukça nadir doğal olarak oluşan kararlı elementler hafniyum (1923'de keşif edildi) ve renyum (1925'de keşfedildi). Moseley'nin yaşamındaki bu dört unsur hakkında hiçbir şey bilinmiyordu, onların varlığını bile bilmiyordu. Çok tecrübeli bir kimyagerin sezgisine dayanan Dmitri Mendeleev, periyodik tablodaki daha sonra teknesyum tarafından doldurulan bulunan eksik bir elementin varlığını öngördü ve Bohuslav Brauner, bu tablodaki başka bir eksik elementin varlığını öngördü. daha sonra promethium tarafından doldurulduğu bulundu. Henry Moseley'in deneyleri bu tahminleri, eksik olan atom numaralarının tam olarak ne olduğunu göstererek, 43 ve 61'i doğruladı. Moseley ayrıca, keşfedilmemiş iki elementin, atom numaraları 72 ve 75 olanların varlığını öngördü ve orada çok güçlü kanıtlar verdi. Periyodik Tabloda alüminyum elementler (atom sayısı 13) ve altın (atom sayısı 79) arasında başka bir boşluk yoktu. Daha keşfedilmemiş ("eksik") elementlerin olasılığı hakkındaki bu son soru, özellikle nadir bulunan dünyadaki lantanid serisinin geniş ailesinin varlığı göz önüne alındığında, dünyadaki kimyacılar arasında sürekli bir sorun olmuştur. Moseley ayrıca daha önce şüphelenilmeyen bir lantanid olan 61 elementinin varlığını da öngörmüştü.

Birkaç yıl sonra, bu element 61 yapay olarak nükleer reaktörlerde yaratıldı ve promethium olarak adlandırıldı.