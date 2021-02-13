MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı
GeriGündem Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hendek'te kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı
Abone Olgoogle-news

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde kar yağışının başlamasının ardından önlem amaçlı yayla yolları kapatıldı, elektrikler kesildi.

Hendekte kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapatıldı
Hendek’in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen, Çiğdem, Turnalık ve Keremali yaylalarının yolları tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgedeki elektrikler kesildi. Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle