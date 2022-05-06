Hendek davasında Çinli ustaya suç duyurusu

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SAKARYA’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi yaralandı. Patlamayla ilgili açılan davada mahkeme, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun’a ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan iyi hal indirimiyle 16 yıl 3’er ay, aynı suçtan genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu’na 12 yıl 6 ay, Aslı Bozkurt, Erşan Öztürk, Asiye Angın’a da 6 yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Davaya bakan Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gerekçesini de açıkladı. 312 sayfalık gerekçeli kararda, fabrika sahiplerinin ileri sürdüğü sabotaj iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

KAÇAK BARUT ÜRETİMİ

İlk patlamanın misket laboratuvarı ve misket depolarının bulunduğu ‘Çin mahallesi’ olarak adlandırılan imalathane bölümünde yaşandığı anlatılan gerekçeli kararda, “Patlamanın bu denli büyük bir etki yaratmasının sebebinin usule aykırı olarak yapılan barut üretimi ve depolanması olduğu tartışmasızdır” denildi. Kararda, patlayıcı madde üretimi gibi çok tehlikeli işlere rağmen güvenli çalışma ortamının organize edilmemesi, patlama tehlikesine karşı önlemlerin alınmamış olması, mevzuata aykırılıklar nedeniyle fabrika sahibi sanıkların “asli kusurlu” olduğu vurgulandı. Diğer sanıkların ise “tali kusurlu” olduğu kaydedildi. ‘Çin mahallesi’ olarak adlandırılan imalathane bölümünün sorumlusu olduğu bildirilen Çin vatandaşı usta Yang Weibing hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği ifade edildi.