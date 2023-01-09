Hemzeminde feci kaza! Yük treni çarptı

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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre T.Y.'ye hemzemin geçitte bulunduğu sırada yük treni çarptı. Makinist, kazadan sonra ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, T.Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet şeridiyle kapatılan hemzemin geçitte polis ekipleri çalışma yaptı.

Polisin yaptığı olay yeri çalışmasının ardından T.Y.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.