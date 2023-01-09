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Hemzeminde feci kaza! Yük treni çarptı

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#Diyarbakır#Trafik Kazası#Kaza
Hemzeminde feci kaza Yük treni çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 21:48

Diyarbakır’da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı T.Y. (39), yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre T.Y.'ye hemzemin geçitte bulunduğu sırada yük treni çarptı. Makinist, kazadan sonra ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, T.Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet şeridiyle kapatılan hemzemin geçitte polis ekipleri çalışma yaptı.

Hemzeminde feci kaza Yük treni çarptı

Polisin yaptığı olay yeri çalışmasının ardından T.Y.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

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#Diyarbakır#Trafik Kazası#Kaza

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