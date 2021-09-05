Hemzeminde facia

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde dün saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BARİYERLER KAPALIYDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hemzemin geçitte araçlar beklerken minibüsün gelip bariyerlerin her iki yönde de kapalı olmasına karşın geçmeye çalıştığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Konuyla ilgili konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Orada karşılıklı bariyerler, ışıklandırma sistemi, sesli sistem var ve hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor, orada motosiklet var o duruyor. Fakat bu sürücü aceleci davranmış. Tamamen sürücü hatasına benziyor” dedi.

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