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Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı... 17 yaşındaki genç öldü

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#Malatya#Tren#Yeşilyurt
Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı... 17 yaşındaki genç öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 01:21

Malatya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarpıp sürüklediği otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Alper Efe E. (17) hayatını kaybetti.

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Kaza gece saatlerinde Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Sivas- Malatya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan Alper Efe E. Yönetimindeki 44 EK 517 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 100 metre sürükledi.

Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı... 17 yaşındaki genç öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Alper Efe E. kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#Malatya#Tren#Yeşilyurt

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