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Hemşiresi ‘Nevin’in adıyla yaşayacak

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#Malatya#Emenil Halil#Nevin Karakaya
Hemşiresi ‘Nevin’in adıyla yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Malatya'da yaşayan depremzede hemşire Nevin Karakaya (25) ailesiyle kaldığı ve gönüllü çalıştığı kampta, doğum sancıları başlayan Suriyeli Emenil Halil (26) ile karnındaki bebeğinin hayatını kurtardı. Kaldırıldığı hastanede doğum yapan Emenil Halil, (26) bebeğine hemşire Nevin’in adını verdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya’nın Paşa Köşkü Mahallesi’ndeki evlerinde yakalanan hemşire Nevin Karakaya (25), ailesiyle birlikte trambüslerin park alanındaki kampa yerleşti. Nevin hemşire, aynı yerde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Suriyeli Emenil Halil’in (26) bir köşede doğum sancısı çektiğini görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve anne adayının hastaneye kaldırılıp sağlıklı bir doğum yapmasını sağladı. 5’inci çocuğunu dünyaya getiren Emenil Halil de kızına hayatlarını kurtaran Nevin hemşirenin adını verdi.

Hemşiresi ‘Nevin’in adıyla yaşayacak

HAYATIMIZI BORÇLUYUZ

Nevin Karakaya “Çok mutlu oldum ve duygulandım. Zor günler yaşadığımız bugünlerde güzel haberlere ihtiyacımız var” dedi. Emenil Halil ise “Hayatımızı Nevin hemşireye borçluyuz” diye konuştu.

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#Malatya#Emenil Halil#Nevin Karakaya

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