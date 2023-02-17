Hemşiresi ‘Nevin’in adıyla yaşayacak

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Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya’nın Paşa Köşkü Mahallesi’ndeki evlerinde yakalanan hemşire Nevin Karakaya (25), ailesiyle birlikte trambüslerin park alanındaki kampa yerleşti. Nevin hemşire, aynı yerde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Suriyeli Emenil Halil’in (26) bir köşede doğum sancısı çektiğini görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve anne adayının hastaneye kaldırılıp sağlıklı bir doğum yapmasını sağladı. 5’inci çocuğunu dünyaya getiren Emenil Halil de kızına hayatlarını kurtaran Nevin hemşirenin adını verdi.

HAYATIMIZI BORÇLUYUZ

Nevin Karakaya “Çok mutlu oldum ve duygulandım. Zor günler yaşadığımız bugünlerde güzel haberlere ihtiyacımız var” dedi. Emenil Halil ise “Hayatımızı Nevin hemşireye borçluyuz” diye konuştu.