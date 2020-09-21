Hemşirenin çabası kazada ağır yaralanan kişiyi kurtarmaya yetmedi

Kaza, Eskişehir- Bursa yolu Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa’ya giden Bilal Umut'un kullandığı 26 VD 383 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, önünde giden Murat Yiğit yönetimindeki 59 AAB 081 plakalı otomobille çarpışarak, takla atıp, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Ters dönen araçtaki Bilal Umut, Fikret Turan, Taha Bingöl ile Recai Demirkaya yaralandı.

İLK MÜDAHALE, KAZA YERİNDEKİ HEMŞİREDEN

Kazayı otomobillerinde yara almadan atlatan 4 kişiden hemşire Ümmühan Yiğit, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi vererek, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan hemşire Ümmühan Yiğit, “Kazada yaralananlardan birinin durumu ağırdı. Birinin bacağı sıkışmıştı. Bacağını çıkarmaya çalıştım. Durumu ağır yaralanın dili, boğazına kaçmıştı. Ona yardım etmeye çalıştım. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik” dedi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, KAZAYI ANLATTI

Otomobil sürücüsü Murat Yiğit ise "Sol şeritten gidiyordum. Diğer araç, orta şeritteydi. Birden önüme doğru geldi, ben sola kaçmaya çalıştım. Diğer araç, kayarak benim ön tamponuma çarparak yoldan çıktık. Diğer araç takla attı, hızımız 80 civarındaydı. Diğer araçtakilerin emniyet kemerleri takılı olmadığı için sürücü araçtan fırladı. Bizim kemelerimiz takılı olduğu için kazadan yara almadan kurtulduk. Hemşire olan eşim kazada yaralananlara müdahale ederek ilk yardımda bulundu" diye konuştu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kazanın ardından kalbinin durduğu öğrenilen Recai Demirkaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.