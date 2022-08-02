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Hemşirenin burnunu kırıp serbest kalmıştı! Yeniden gözaltında...

#Kocaeli#Gebze#Hemşire
Hemşirenin burnunu kırıp serbest kalmıştı Yeniden gözaltında...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e (29) kafa atarak burnu ve kafatasının kırılmasına neden olup adli kontrolle serbest kalan Murat Olgun, savcılığın yakalama kararıyla yeniden gözaltına alındı.

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Olay, 29 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise ambulansla KOAH rahatsızlığı bulunan hasta getirildi. Hasta yakını ise müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı.

Bu sırada hastanın oğlu Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Diğer hasta yakınlarının müdahalesiyle Gürel, saldırgandan kurtuldu.

Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan Önder Gürel, 1 hafta sonra ameliyat olacak.

Öte yandan savcılık, Murat Olgun hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekipleri, Olgun'u yeniden gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Hemşirenin kafatası ve burnunu kırmıştı! Yeniden gözaltında
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#Kocaeli#Gebze#Hemşire

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