Hemşirelikten valilik makamına

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Yalova Valisi Hülya Kaya (49), mesleğe başladığı 1999 yılından bugüne kadar 7 ilçede kaymakamlık, 2 ilde vali yardımcılığı yaptı. Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan Kaya, 18 Ağustos’ta Yalova Valisi olarak görevine başladı. Kaya’nın mülki idarecilik kariyeri ise, bambaşka bir meslek ve yaşadığı acı tecrübeye dayanıyor.

GECE NÖBET, GÜNDÜZ OKUL

Çalışma hayatına hemşire olarak başlayan Kaya, “Hayatımın kırılma noktasıydı” dediği süreci şöyle anlatıyor: “Ailem hemşirelik okumamı tavsiye etti. Konya'ya yatılı okula gittim. Derslerimde çok başarılıyım. Tekrar üniversite sınavlarına hazırlandım. Hacettepe Kamu’yu birinci tercih olarak yazmıştım ve yerleştirildim. Ama hemşirelik okulunu da bitirdiğim ve parasız yatılı okuduğumdan tayinim Kastamonu'ya çıktı. Sonra Kastamonu'daki tayinimi Ankara Devlet Hastanesi olarak değiştirdiler. Geceleri nöbet tutuyorum, gündüzleri okula gidiyorum. 4 yıl öyle geçti. İlk hemşirelikteki servisim nöroloji servisiydi. Orada ilk nöbetimde 3 hastam vefat etti. Bu benim için bir kırılma noktasıydı. 18 yaşında bunu yaptığına göre her şeyi yapabilirsin. Bu bana bir direnç kazandırdı. Çok başarılı bir şekilde okulumu bitirdim.”

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BEBEĞİYLE SINAVA

1996 yılında Cemil Kaya ile evlenen ve 1997 yılında ilk kızı Aybala Gökçen’i dünyaya getiren Vali Kaya, kaymakamlık sınavına ise henüz bebek olan kızı kucağında girdiğini söylüyor: “Yazılı sınavı kazandım ardından sözlüye girince biraz daha iş ciddiye bindi. Küçük bebeğimiz var. Eşim akademisyen, benimle beraber gelemez. Sözlüde de bana aynı soruyu sordular, ‘Bu çok zor bir meslek, emin misin? Bu mesleği istiyor musun?’ Demişim ki ‘Eşim bana uyacak.’ Israrla, ‘Bu mesleği istiyorum. Ben bu meslekteki her türlü fedakârlığa hazırım. Bu mesleği yapacağım’ dedim. Böyle bir aşkla, şevkle başladık. 1999’da ben bu mesleğe girdim. O gün bugün böyle devam etti.”

ÖNCE BİSİKLET SONRA MESAİ

2 çocuk annesi Kaya, görev yeri Yalova’da her sabah eşi ile birlikte yürüyüş yapıp bisiklet sürerek mesaisine başlıyor. Kaya’nın eşi, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya da “Eşim gibi yöneticilerin artmasını isterim” diye konuşuyor.