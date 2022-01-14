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Konya ve Gaziantep'te şüpheli ölüm! Hemşire Adile ve hemşirelik öğrencisi Melike'den acı haber

#Konya#Polis#Hastane
Konya ve Gaziantepte şüpheli ölüm Hemşire Adile ve hemşirelik öğrencisi Melikeden acı haber

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemşirelik öğrencisi Melike Ş. (20), erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen erkek arkadaşı, adli kontrolle serbest kaldı. Bir acı haber de Gaziantep’ten geldi. Evinde arkadaşıyla tartıştığı sırada balkondan düşen hemşire Adile K., hayatını kaybetti. Genç hemşirenin şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı erkek hemşire Çağrı Ş. tutuklandı.

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün saat 02.00 sıralarında, Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Ş., 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. İddiaya göre çift arasındaki tartışma sırasında Melike Ş., 4'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Genç kızın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Melike Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın ölümüyle çalışma başlatan polis, şüphe üzerine erkek arkadaşını gözaltına aldı. Melike Ş.'nin erkek arkadaşı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Melike Ş.'nin cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün toprağa verildi.

Öte yandan Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu'nun resmi internet sitesinden Melike Ş. için "Yüksekokulumuz hemşirelik bölümü üniversite öğrencilerinden Melike Şahin, hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajı yayımlandı.

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GAZİANTEP'TE HEMŞİRENİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ! ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Gaziantep’ten de acı haber geldi. iddiaya göre özel bir hastanede çalışan erkek hemşire Çağrı Ş. akşam saatlerinde aynı hastanede çalışan hemşire Adile K.’nın evine geldi. Bir süre birlikte zaman geçiren iki arkadaş, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma esnasında yerinden kalkarak odanın balkonuna doğru yönelen Adile K., balkonun korkuluk kısmına çıktı. Dördüncü kattan düşen Adile K., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, genç hemşireyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Konya ve Gaziantepte şüpheli ölüm Hemşire Adile ve hemşirelik öğrencisi Melikeden acı haber

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

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Hastanede tedavi altına alınan Adile K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren hemşirenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

EVDE BULUNAN ARKADAŞI TUTUKLANDI

Genç hemşirenin ölümünün ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Adile K.’nın hayatını kaybettiği esnada evde bulunan arkadaşı Çağrı Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çağrı Ş., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis ekiplerinin Adile K.’nın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

Gaziantep’te genç hemşirenin şüpheli ölümü
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