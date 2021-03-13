Hemşireler Günü, hastaları iyileştirmek, sağlıklarına kavuşturmak için görevlerini ifa etmeye çalışan personellerin günü olarak kutlanmaktadır. Dünya çapında kutlanan Hemşireler Günü, ülkemizde de aynı güne denk gelmektedir. Peki, her yıl binlerce personeli kapsayan Hemşireler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, merakla beklenen o gün hakkında detaylı bilgiler

HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Ülkemizde ve dünyada her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanan Hemşireler Günü, bu yıl cuma gününe denk gelecek. Hemşireler Günü bazı ülkelerde tek bir güne sığdırılmayıp bir haftalık dilime de yayılmaktadır. Amerika’da ise bu tarihlere ek olarak 1998 yılından bu yana 8 Mayıs Hemşirelik Öğrencileri günü olarak kutlanmaktadır.

İlk olarak ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığında yetkili olan Dorothy Sutherland, 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını “Hemşireler Günü” ilan etmeyi teklif eder. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmaz.

1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı “Uluslararası Hemşireler Günü” ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak hemşireler günü kutlanmaya başlanmış olur.

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