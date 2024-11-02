Hemşireler doktorları suçladı... KKTC’de ‘alkollü mama’ skandalı

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Olayda 1 bebek hayatını kaybetti. Alkollü suyla mama hazırlayan 5 hemşire gözaltına alındı. Tutuklu 5 hemşire, ikinci kez hâkim karşısına çıkartıldı. Hemşireler, ölen bebeğin mamadan değil, doktor hatası sonucu can verdiğini ileri sürdü. ‘İhmal nedeniyle ölüme neden olmaktan’ yargılanan hemşirelerin avukatları, bebeklere ilk müdahaleyi yapan doktorları iki iddiayla suçladı. Bir avukat, “Ölen bebeğe doktor müdahalesi geç oldu, nefes borusu zamanında açılsaydı ölmeyecekti” derken bir başka savunma avukatı, bebeğin öldüğü solunum cihazının hava veren ventilatörünün kalibrasyonunun yapılmadığını ve bu nedenle fazla hava alan bebeğin akciğerlerinin patladığını öne sürdü.

6 BEBEK İYİLEŞİYOR

İddialar, hayatını kaybeden, Türkmen bir ailenin çocuğu olan Mihrimah Toymudadov’un otopsisine ait detaylı raporu gelince aydınlanacak. Mahkeme yargıcı Nuray Necdet, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle hemşirelerin 7 gün daha gözaltında kalmasına karar verdi. Bu arada, tedavileri devam eden 6 bebeğin yakınları ile hemşirelere destek vermek amacıyla mahkeme önüne gelen meslektaşları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Sağlık Bakanlığı, 6 bebeğin solunum cihazından çıkarıldığını, ağızdan beslenmeye başladığını ve uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiğini açıkladı. m Ömer BİLGE / LEFKOŞA