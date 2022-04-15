Hemşire Şebnem Köker'in sır ölümü! Acılı baba: 'Büyük bir senaryo içinde kızımı katlettiler'

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Kadıköy’de 6 Haziran 2021 tarihinde hemşire Şebnem Köker'i kaldıkları pansiyonun üçüncü katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen Timuçin Bayhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da yer aldı.

Mahkeme Başkanı Emniyet Müdürlüğü'nden istenen DNA analiz profillerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini fakat Adli Tıp Kurumu'ndan henüz cevap gelmediğini söyledi.

“BÜYÜK BİR SENARYO İÇİNDE KIZIMI KATLETTİLER”

Abdullar Köker, kızının katledildiğini öne sürerek "Büyük bir senaryo içinde kızımı katletmişlerdir. Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili de çıkıyor. Bunlar kime ait tespit edilemiyor. Niye odada Şebnem ve sanığın olduğu kabul ediliyor da başka kişilerin de olmuş olabileceği kabul edilmiyor. Bunları anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.

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Köker'in aile avukatları "Bizce maktul, sanıkla arasında olan itiş kakış sonucu sanık tarafından itilerek veya atılarak düşürülmüştür. Bu da ispatlanmıştır çünkü maktulün tırnak sürüntüsünde sanığa ait DNA'ya rastlanmıştır. Sanığın tutuklanmaması hem kamu vicdanını hem bizim vicdanımızı yaralıyor" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Söz verilen sanık Timuçin Bayhan, "Odada üçüncü bir kişi kesinlikle yoktu. Otelin kamera kayıtlarının olmadığını bana cinayet büro söyledi. Şebnem'in bana hediye ettiği gitar 20-30 cm uzunluğunda ahşap bir gitardır. Bunla kediye bile vursanız kedi ölmez. Keşke ortaya çıksa da üzerinde kan olmadığı falan ispatlansa. Cam kenarında duran gitarı Şebnem’in bana kızması sonucu eliyle kırdığını düşünüyorum. Eğer Şebnem ile aramızda boğuşma olsaydı yüzümde veya vücudumun başka bir yerinde yara bere olması gerekmez miydi?" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

PARMAK İZLERİ GRAFİK HALİNDE MAHKEMEYE BİLDİRİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, pencerenin alt tarafında sanığa ait parmak izlerinin bulunduğuna dair emniyet birimine yazı yazılarak, söz konusu izin pencerenin alt kasasındaki konumlanmasının grafik halinde mahkemeye bildirilmesini istedi. Maktul Şebnem Köker’e ait cep telefonunun olay tarihinden bulunduğu tarihe kadar sinyal bilgilerinin tespiti için BTK’ya yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, sanık Timuçin Bayhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.