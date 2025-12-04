×
Hemşire ile tartıştı, iğne yapıldı hayatını kaybetti! Şüpheli ölümde 3 yıl sonra gözler otopside

Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davanın 6'ncı duruşması görüldü. Görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin raporun beklenmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, maktulün ailesi ve maktul avukatları katıldı. Maktulün ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti ise ölümün şırıngadan kaynaklandığına dair beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle davayı ileri bir tarihe erteledi.

YAKINLARI DÜZENLİ OLARAK ZİYARET EDİLİYORDU

Olay, Gaziantep'te bulunan Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu.

HEMŞİRE İLE TARTIŞTI, İĞNE YAPILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Ancak hasta, bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, Baysal'ın şırınga yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

