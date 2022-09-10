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Hemşire görev yaptığı hastanede ölü bulundu

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#Yasemin Çelebi#Ordu#Hastane
Hemşire görev yaptığı hastanede ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 10:48

Ordu'da hemşire Yasemin Çelebi (42), görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede nöbetçi olan 2 çocuk annesi hemşire Yasemin Çelebi, gittiği tuvalette fenalaşıp, yere yığıldı. Bir süre sonra tuvaletten alarm sesi duyuldu. Personel, kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çelebi'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

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#Yasemin Çelebi#Ordu#Hastane

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