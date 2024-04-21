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Hemşire fark etti: Hastane tuvaletinde skandal! Yıllarca görüntü kaydetmiş

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#Hastane#Balıkesir#Gizli Kamera
Hemşire fark etti: Hastane tuvaletinde skandal Yıllarca görüntü kaydetmiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 11:28

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, bedensel engelli olan bir şahsın, çanta içine yerleştirdiği gizli kamera düzeneğiyle, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde yıllarca görüntü kaydettiği ortaya çıktı.

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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı. Bir hemşirenin hastanenin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark edip durumu polise ihbar etmesi sonucu, bir gizli kamera düzeneği ortaya çıktı.

Hemşire fark etti: Hastane tuvaletinde skandal Yıllarca görüntü kaydetmiş

Polis ekipleri, içinde gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan kişinin kimlik tespitini yaptı. Nöbetçi savcıdan alınan talimat doğrultusunda, şüpheli T.Ö. (52) gözaltına alındı. T.Ö. sorgusunda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanmak suretiyle oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf etti. Sorgusunda bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu beyan eden T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı.

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T.Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hemşire fark etti: Hastane tuvaletinde skandal Yıllarca görüntü kaydetmiş

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#Hastane#Balıkesir#Gizli Kamera

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