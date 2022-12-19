Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hemşire eşi Hülya Tortop'u öldürdü, susma hakkını kullanıp ifade vermedi

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Merkezefendi#Hemşire
Hemşire eşi Hülya Tortopu öldürdü, susma hakkını kullanıp ifade vermedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 12:10

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hemşire eşi Hülya Tortop'u (35) 3 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ihbar eden Murat Tortop (38), susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Tortop, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 04.00 sıralarında yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Hemşire eşi Hülya Tortopu öldürdü, susma hakkını kullanıp ifade vermedi
Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi. Hülya Tortop'un cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verilecek.

Hemşire eşi Hülya Tortopu öldürdü, susma hakkını kullanıp ifade vermedi

3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Murat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. 

Gözden Kaçmasın

Çocuklarının gözü önünde öldürüldüÇocuklarının gözü önünde öldürüldüHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Merkezefendi#Hemşire

BAKMADAN GEÇME!

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava
Dünya Kupasındaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava
Dünya Kupasındaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Fransa maçında Lionel Messi dört rekor birden kırdı

#Dünya Kupası