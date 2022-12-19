Hemşire eşi Hülya Tortop'u öldürdü, susma hakkını kullanıp ifade vermedi

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Olay, dün saat 04.00 sıralarında yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında iddiaya göre 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u 3 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olayın ardından Murat Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi. Hülya Tortop'un cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verilecek.

3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Murat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği, bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Poliste susma hakkını kullanan Murat Tortop ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.