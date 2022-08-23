Hemşire Canan'dan acı haber! Görevi başında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçe Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri'nden görevli olan 23 yaşındaki hemşire Canan Sayhan, görevi sırasında gittiği hastaya müdahale ederken bir anda bilinç kaybı yaşayarak yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu Sayhan’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Dargeçit Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrası Sayhan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorlar tüm müdahalesine rağmen Sayhan, kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ölümü ile Mardin sağlık camiasını yasa boğan Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze törenini düzenlendi.

Sayhan, törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.