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Hemşire Canan'dan acı haber! Görevi başında hayatını kaybetti

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#Mardin#Hemşire#Kalp Krizi
Hemşire Canandan acı haber Görevi başında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 09:24

Mardin’in Dargeçit Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire, görevi sırasında gittiği hastaya müdahale ederken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçe Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri'nden görevli olan 23 yaşındaki hemşire Canan Sayhan, görevi sırasında gittiği hastaya müdahale ederken bir anda bilinç kaybı yaşayarak yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu Sayhan’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Dargeçit Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrası Sayhan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorlar tüm müdahalesine rağmen Sayhan, kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hemşire Canandan acı haber Görevi başında hayatını kaybetti

Ölümü ile Mardin sağlık camiasını yasa boğan Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze törenini düzenlendi.
Sayhan, törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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#Mardin#Hemşire#Kalp Krizi

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