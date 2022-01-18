Hemşire barışmak istemeyince ikinci kez darp edilmiş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi İşte o sözler...İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi? İşte o sözler...#Fenerbahçe
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
İşte koronadan en az etkilenen grup... Formülü açıkladılarİşte koronadan en az etkilenen grup... Formülü açıkladılar #Koronavirüs
Yarın devreye sokulacak... Uyarı geldi: ABDde büyük bir kaos yaşanabilirYarın devreye sokulacak... Uyarı geldi: ABD'de büyük bir kaos yaşanabilir#UPS
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...#Koronavirüs
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
HDP’ye kapatma davasında yeni gelişme Ek delil olarak gönderildiHDP’ye kapatma davasında yeni gelişme! Ek delil olarak gönderildi#HDP
Boşanma davasından bir gün önce öldürüldü Cananın son sözü Beni kurtar olmuşBoşanma davasından bir gün önce öldürüldü! Canan'ın son sözü 'Beni kurtar' olmuş#Adıyaman
26 kent alarmda İstanbul için peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul için peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
Kendisini varlıklı zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı'Kendisini varlıklı zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı'#Songül Karlı
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
HABERLERGündem Haberleri

Hemşire barışmak istemeyince ikinci kez darp edilmiş

#Şanlıurfa#Hemşire#Mustafa Arslan
Hemşire barışmak istemeyince ikinci kez darp edilmiş

Şanlıurfa'da damar yolunu açtığı çocuğun yakınları tarafından darbedilen, aracı olduklarını söyleyip şikayetini geri çekerek barışmasını isteyen kişilere olumsuz cevap verince de ikinci kez dövülen hemşire Mustafa Arslan, şüphelilerin tutuklanmasıyla adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, hasta çocuğa serum takmak için damar yolunu açmak istedi. Bu sırada ağlayan çocuğun yakınları Ayşegül Gültekin (44), Yusuf Gültekin (23) ve Hakan Gültekin (25), hemşire Mustafa Aslan ile tartıştı. Çıkan arbedede Mustafa Arslan darbedildi.

BARIŞMAK İSTEMEYİNCE İKİNCİ KEZ DAYAK YEDİ

Polis merkezine gidip şikayetçi olan Mustafa Arslan, hastane dönerken yanına gelen İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi ve Ali Tüver, 'aracı' olduklarını söyleyip Gültekin ailesi adına özür dileyip şikayetinden vazgeçmesini istedi. Arslan ise bu talebi reddedip uzaklaştı. Arkasından gelen kişiler tarafından aracı durdurulup indirilen Mustafa Arslan, tekme tokat ve sopalarla dövüldü, otomobiline de zarar verildi. Bacağından ve kolundan yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı.

Haberin Devamı

4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Mustafa Arslan'ın ikinci kez saldırıya uğramasının ardından polis, İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi, Ali Tüver ve Ayşegül Gültekin'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde amaçlarının tarafları barıştırmak olduğunu söyleyen şüpheliler, Arslan'ın ise kendilerine tepki gösterip hakaret etmesiyle tartıştıklarını ve istemeden darbettiklerini söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi ve Ali Tüver, 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Ayşegül Gültekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hemşire barışmak istemeyince ikinci kez darp edilmiş

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadıklarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Mustafa Arslan, ölümle tehdit edildiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Olay günü hasta hakkında bilgi almaya çalışırken, beni ölümle tehdit ettiler. Hasta hakkında bilgi almamı engellediler. Ben de hasta yakınları tarafından tehdit edilince güvenliğe haber verdim. Güvenliği çağırınca beni darbettiler. Bunun üzerine beyaz kod verdim. Şahıslardan şikayetçi olmak için karakola gittim. İfademin ardından beni takip edip aracımın önünü kesip beni dövmeye başladılar, aracıma zarar verdiler. Beni darbedenlerin tutuklandığını duydum. Gerçek adalet yerini buldu."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Hemşireye saldırı Takip ettiler, otomobilini durdurdular, darp ettilerHemşireye saldırı! Takip ettiler, otomobilini durdurdular, darp ettilerHaberi Görüntüle

'ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de saldırıyı kınayarak, "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Şiddet asla kabul edilemez. Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmettir. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış bir eylemdir. Zorlu geçirdiğimiz pandemi sürecinden bu yana vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personellerimizin şiddete maruz kalması asla kabul edilemez" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Hemşire#Mustafa Arslan

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19