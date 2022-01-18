Hemşire barışmak istemeyince ikinci kez darp edilmiş

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, hasta çocuğa serum takmak için damar yolunu açmak istedi. Bu sırada ağlayan çocuğun yakınları Ayşegül Gültekin (44), Yusuf Gültekin (23) ve Hakan Gültekin (25), hemşire Mustafa Aslan ile tartıştı. Çıkan arbedede Mustafa Arslan darbedildi.

BARIŞMAK İSTEMEYİNCE İKİNCİ KEZ DAYAK YEDİ

Polis merkezine gidip şikayetçi olan Mustafa Arslan, hastane dönerken yanına gelen İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi ve Ali Tüver, 'aracı' olduklarını söyleyip Gültekin ailesi adına özür dileyip şikayetinden vazgeçmesini istedi. Arslan ise bu talebi reddedip uzaklaştı. Arkasından gelen kişiler tarafından aracı durdurulup indirilen Mustafa Arslan, tekme tokat ve sopalarla dövüldü, otomobiline de zarar verildi. Bacağından ve kolundan yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı.

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4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Mustafa Arslan'ın ikinci kez saldırıya uğramasının ardından polis, İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi, Ali Tüver ve Ayşegül Gültekin'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde amaçlarının tarafları barıştırmak olduğunu söyleyen şüpheliler, Arslan'ın ise kendilerine tepki gösterip hakaret etmesiyle tartıştıklarını ve istemeden darbettiklerini söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Halil Yüksekyayla, Mehmet Çiftçi ve Ali Tüver, 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Ayşegül Gültekin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadıklarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Mustafa Arslan, ölümle tehdit edildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Olay günü hasta hakkında bilgi almaya çalışırken, beni ölümle tehdit ettiler. Hasta hakkında bilgi almamı engellediler. Ben de hasta yakınları tarafından tehdit edilince güvenliğe haber verdim. Güvenliği çağırınca beni darbettiler. Bunun üzerine beyaz kod verdim. Şahıslardan şikayetçi olmak için karakola gittim. İfademin ardından beni takip edip aracımın önünü kesip beni dövmeye başladılar, aracıma zarar verdiler. Beni darbedenlerin tutuklandığını duydum. Gerçek adalet yerini buldu."

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'ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de saldırıyı kınayarak, "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Şiddet asla kabul edilemez. Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmettir. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış bir eylemdir. Zorlu geçirdiğimiz pandemi sürecinden bu yana vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personellerimizin şiddete maruz kalması asla kabul edilemez" dedi.