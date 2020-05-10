KoronavirÃ¼sÃ¼ yenen hemÅŸire annenin dileÄŸi...

"Hepimiz insanÄ±z. Hepimiz bir can taÅŸÄ±yoruz" diyen hemÅŸire Nurten Kartal, "Ä°lk baÅŸta tedirgin olduk. Ama bu bizim mesleÄŸimiz. Hepimiz el birliÄŸiyle ilk baÅŸtan beri gerÃ§ekten mÃ¼cadele verdik. Korktuk mu, korktuk. Ama bizim korkumuz kendimizden ziyade Ã§ocuklarÄ±mÄ±z, annemiz, babamÄ±z, eÅŸimiz, dostumuz. Onlara bulaÅŸmasÄ± sÃ¶z konusu olur mu, diye. Kimimiz otellerde kaldÄ±, kimimiz arkadaÅŸÄ±na gitti. Kimimiz ise evinde izole oldu. Ben de onlardan bir tanesiydim. KoronavirÃ¼s nedeniyle tedavi olup gÃ¶revine baÅŸlayan bir hemÅŸireyim. Evimde tedavi oldum. Benim iÃ§in sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sÃ¼reÃ§ti. Ne olacak, iyileÅŸebilecek miyim, arkadaÅŸlarÄ±m Ã§ok yoÄŸun diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ama Allah'a Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r tedavi oldum ve gÃ¶revimin baÅŸÄ±ndayÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"EVLATLARIMIZ Ä°Ã‡Ä°N VARIZ"

HemÅŸire Nurten Kartal, koronavirÃ¼s nedeniyle evde izole olarak geÃ§irdiÄŸi gÃ¼nleri anlattÄ±. Tedavi aÅŸamasÄ±nda yapÄ±lan son testin negatif Ã§Ä±kmasÄ±yla evde bÃ¼yÃ¼k bir sevinÃ§ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kartal, "Ã‡ocuklarÄ±m kapÄ±ya yemek getirip, 'anne sesini duyalÄ±m' dediler. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ aradÄ±lar. EndiÅŸeleri ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼leri beni daha Ã§ok Ã¼zdÃ¼. SonuÃ§ta anneyiz. EvlatlarÄ±mÄ±z iÃ§in varÄ±z. Ben zaten Ã¼st katta tek baÅŸÄ±ma yaÅŸÄ±yordum. Orada izoleydim. Bana sonuÃ§ geldiÄŸinde, hepsine gÃ¶nderdim. Alt kattakilerin Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± unutamÄ±yorum. YanlarÄ±na indim, aÄŸladÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°R ANNE OLARAK SARILAMIYORSUNUZ"

"SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± olarak herhalde en zor Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ bu sene yaÅŸÄ±yoruz" diyen Nurten Kartal, "Ben anneler gÃ¼nÃ¼ olduÄŸunu anÄ±msayamadÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za sarÄ±lamÄ±yoruz. Bir yere gidemiyorsunuz. Bir anne olarak sarÄ±lamÄ±yorsunuz. Elbet bu gÃ¼nler geÃ§ecek. Hepimiz anne, babayÄ±z. BekÃ¢r olanlarÄ±mÄ±z da evlat. Annelerimize, babalarÄ±mÄ±za, evlatlarÄ±mÄ±za sarÄ±labileceÄŸimiz, o gÃ¼nlerin bir an Ã¶nce gelmesini diliyorum. Bu sÃ¼reÃ§ iyiye gidiyor. Biz burada mÃ¼cadele veriyoruz ve elimizden geleni yapÄ±yoruz. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z da sosyal mesafe kurallarÄ±na uyarsa biz Allah'Ä±n izniyle bugÃ¼nlerin geÃ§eceÄŸini ve eski gÃ¼nlere dÃ¶neceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Allah hepimizin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun" dedi.

OÄžLU TELEFONLA ANNELER GÃœNÃœNÃœ KUTLADI

HemÅŸire Nurten Kartal'Ä±n oÄŸlu 22 yaÅŸÄ±ndaki Berkay Kartal annesini cep telefonuyla arayarak Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±. Berkay Kartal, "Biz ailemiz olarak her zaman annemin yanÄ±ndaydÄ±k. Evet, Ã§ok zor gÃ¼nler yaÅŸadÄ±k. AyrÄ± kaldÄ±k, sarÄ±lamadÄ±k, birbirimizi gÃ¶remedik. Ama bu zor sÃ¼reci annem atlattÄ±. Bundan sonra daha dikkatli, daha temkinli davranÄ±yoruz. Buradan tÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za bizlere verdikleri emek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz, onlarÄ±n haklarÄ± Ã¶denmez" ifadelerini kullandÄ±.

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