‘Hemen seçim için meydanlara iniyoruz’

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CHP’li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, şöyle konuştu:

“Bu krizin yarattığı belirsizlik, istikrarsızlık, ülkemizde üretimi ve ticareti vurdu. Milli paramızla beraber, yurttaşlarımızın cebindeki paranın satın alma gücü de hızla eriyor. Dış borcumuz, haziran sonu itibarıyla 446 milyar dolar. Borcun Türk Lirası karşılığı, haziran ayından bu yana 1.5 trilyon lira arttı. Kimse önünü göremiyor. Gençlerimiz gelecek umudunu yitirmiş, başka ülkelerde ekmeğini arama çabasında. Bir nesli kaybediyoruz. Anayasal hakkımızı kullanarak, ‘hemen seçim, acil seçim’ demek üzere meydanlara iniyoruz. İlk mitingimiz, 4 Aralık tarihinde Mersin’de olacak.”

CHP’NİN MERSİN MİTİNG YERİ DEĞİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Haydi meydana” diyerek Mersin’de 4 Aralık’ta yapacağı mitinge valilikten ret geldi. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapılacağını açıkladı. Aktay, uzun süre valilikten geri dönüş olmadığını, bu sebepten ikinci kez miting için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öğrendiklerini söyledi. Aktay, “Cumhuriyet Meydanı’nı Cumhuriyetin ve halkın partisine kapatmak gibi bir hadsizliğe tevessül edilmeyeceğini umuyorduk” dedi.