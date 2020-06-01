MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHemen hastaneye kaldırdılar! Polis caddede yürüyenleri uyardı: Yakınından geçmeyin
GeriGündem Hemen hastaneye kaldırdılar! Polis caddede yürüyenleri uyardı: Yakınından geçmeyin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 13:39,Son Güncelleme:

Hemen hastaneye kaldırdılar! Polis caddede yürüyenleri uyardı: Yakınından geçmeyin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sivas'ta polisin şüphelenerek kimlik sorduğu, ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu C.A.(39), ateşinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı.

14
  • 39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan hastaneye kaldırıldı
  • 39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan hastaneye kaldırıldı
  • 39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan hastaneye kaldırıldı
  • 39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan hastaneye kaldırıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Atatürk Caddesi, Kepçeli Kavşağı'nda yaşandı. Polisin şüphelenerek kimlik sorduğu C.A. kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını ve kimliğinin olmadığını söyledi.

Afganistan uyruklu olduğunu belirten C.A., hasta ve yüksek ateşli olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde C.A'nın ateşinin 39 derece olduğunu tespit etti. Bu sırada polis ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı.

C.A., ambulansla Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) kaldırılarak tedavi altına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle