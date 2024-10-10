Hem yargıda hem emniyette ‘kriminal tip’ önlemleri

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün AK Parti Grubu’nda özetle şunları söyledi: “Son dönemde yaşanan kimi cinayetler ve müessif hadiseler üzülerek görüyoruz ki milletimizin kendisini güvende hissetme ve adaletin tecellisi konusunda tereddüde düşmesine sebebiyet vermiştir. Toplumda güvenlik ve asayişin temini noktasında geçmişe ve birçok Avrupa ülkesine kıyasla çok iyi bir yerdeyiz. Ancak son dönemde ardı ardına gelen bir polis memurumuzun şehit edilmesinden genç kızlarımızın vahşice katledilmelerine kadar bir dizi hadise milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır. Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Pazartesi günü yaptığımız MYK toplantımızda bu olayları enine boyuna değerlendirdik. İnsanlarımızın sokakta, evinde, işyerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Emniyet teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa, adalet sistemimizde tıkanıklık varsa, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız. Medyada ve sosyal medyada suça özendirme, suçu teşvik etmede sorun varsa gerekli müdahalede bulunacağız. Suçu önlemeden, suçla ve suçlularla mücadeleye yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimizde nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız.

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SERİ SUÇ İŞLEYENLER

Bu sorunların çözümü için bir dizi düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor. Öncelikle çok sayıda suç kaydı olan kişilerin bu eğilimlerinin yargılama safhasında görülebilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacağız. Mevcut durumda seri suç işleyen kişilerle ilgili açılan onlarca dava olmasına rağmen bunlar sonuçlanmadan kayıtlarda gözükmüyor. İlk derece mahkemesi, istinaf, Yargıtay derken cezanın kesinleşmesi 5 yıla hatta 7 yıla kadar uzayabiliyor. Bu süreçte suçlu kişi yeni işlediği cürümlerde sabıka kaydı olmadığı için tutuklama olmadan yargılanabiliyor.

İKİ ÖNEMLİ ADIM ATILACAK

Kanunların suçlu lehine işlemesi anlamına gelen bu çarpıklığı düzeltmek için 2 önemli adım atmayı planlıyoruz.

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- Bunlarda ilki, kurumsal düzenleme, ikincisi seri suç işleyenlerin tutuklanabilmesi uygulamasının kolaylaştırılmasına yönelik yargı erkini güçlendirmek amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birim, farklı mahkemelerde görülen davaları, düzenlenen iddianameleri, hatta emniyet kayıtlarını toparlayarak bunlarla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra savcılarımızın ve hâkimlerimizin dikkatine sunacak.

- Gereken kanuni düzenlemeleri yaparak, mesela 5 suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak.

- Tutukluluk süresi kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı bir şekilde belirlenecektir. Elbette bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacaktır.

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MUTLAKA CEZAEVİNE GİRECEK

- Toplumda infiale neden olan bir diğer husus ise pratikte 5 yıldan hatta 6 yıldan az ceza alanların maalesef hiç cezaevine girmeden hayatını sürdürebilmesidir. Bu durumun önüne geçmek için yine belirli suçlarda infaz hükümlerinin, mesela alınan cezanın yüzde 10’u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır.

- Örneğin 3 yıl ceza almış bir kişi yaklaşık 3.5 ay cezaevinde kalmadan serbest kalmasıyla neticelenecek hükümlerden yararlanamayacaktır. Böylece suç işlemeye teşebbüs edecek kişilerin her halükârda cezaevine gireceğini bilerek kendini kontrol etmesi sağlanacak ve pervasızca etrafa saldırmasının önüne geçilecektir.

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- Adalet Bakanlığımızdan ve Meclis grubumuzdan çerçevesini ifade ettiğim bu düzenlemelerin teknik çalışmalarının Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla da istişare ederek süratle tamamlamalarını bekliyorum.”

BİZE KADIN HAKLARI DERSİ VEREMEZLER

Erdoğan kadın haklarına ilişkin de şöyle dedi: “Kadın politikalarında her zaman en iyiyi, ülkemiz milletimiz ve kadınlarımız için en hayırlı olanı hayata geçirmeye çalıştık. Yenilikçi uygulamalarla kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirme gayretinde olduk. Kadın hakları konusunda bize ders verebilecek hiçbir muhalefet partisi yoktur.

ÖZEL’İN HAKKI DA HADDİ DE DEĞİL

Kimse kusura bakmasın ama ‘AK Parti kadınları eşit görmüyor’ iftirası atmak CHP Genel Başkanı’nın hakkı da haddi de değildir. Biz kadınların eğitim ve çalışma haklarının önündeki engelleri kaldırırken CHP yasakların devamı için tam kadro Anayasa Mahkemesi’ne koşuyordu. CHP’li siyasetçiler, eski yönetimin bir dönem ayyuka çıkan affedersiniz taciz, tecavüz iddialarını nasıl örtbas ettiğini de gayet net hatırlıyor. CHP Genel Başkanı Sayın Özel şayet kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa önce kendi tarihiyle bir yüzleşsin sonra da yüreği yetiyorsa çıkıp AK Parti’yi eleştirmeye kalksın.

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ŞİDDETİN KALKANI 6284’TÜR

Tüm illerimizde 82 şiddet önleme ve izleme merkezi, 112 kadın konukevi ve 418 irtibat noktası ile koruyucu ve önleyici hizmetler sunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin çelikten kalkanı 6284 sayılı kanundur.”

13 BAŞKANA ROZET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı. Törende 8’i Yeniden Refah Partisi’nden, 2’si bağımsız, DEM Parti, İYİ Parti ve Demokrat Parti’den de birer belediye başkanı yer aldı.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI: UZATILAN ELİN DEĞERİ ANLAŞILMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açılışında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasına ilişkin şöyle dedi: “Dün, 6-8 Ekim olaylarının 10. yıldönümüydü. Kobani bahanesiyle kışkırtılan bu menfur olaylarda iki emniyet görevlimiz şehit oldu, 35 kişi hayatını kaybetti. Kurban eti dağıtırken katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri değil üzerinden 10 yıl, 100 yıl geçse bile unutamayız.

- BİR ELİNDE SİLAH TUTARAK SİYASET YAPILMAZ: Lafa her başladıklarında ‘Biz Türkiye partisiyiz’ diyenlerin ülkemizi uçurumun kenarına kadar getiren bu travmayla mutlaka hesaplaşması gerektiğine inanıyoruz. Demokratik siyasette şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz, şiddeti bir hak arama yolu görerek siyaset yapılmaz.

- DAHA FAZLA UZLAŞI VE DİYALOG: Türkiye Yüzyılı’nda şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla ve asla yer yoktur.

Biz yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir üslup ve söylem görmeyi istiyoruz. Bölgemizin de içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, daha fazla uzlaşıya, diyalog zeminini daha fazla genişletmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz.

- BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ: Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde ülkemizin meselelerini mümkün olan en geniş mutabakatla çözmeyi arzu ve temenni ediyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin gerek Meclis’in ilk günü gerekse dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan Meclis’teki tüm siyasi partilerin de bu anlayış ve yaklaşım içinde hareket etmeleridir.”

İSRAİL’İN NİHAİ HEDEFİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail saldırılarına eleştirilerini sürdürdü: “İsrail’in 7 Ekim’den beri Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da gerçekleştirdiği katliamlarda 50 bin kardeşimiz şehit edildi. İsrail’in artan saldırılarına komşumuz İran’ın geçen hafta mukabelede bulunması bölgesel çatışma riskini hiç olmadığı kadar yükseltmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesi ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır. Türkiye, ne yapılmak istendiğinin gayet farkındadır. Nihai hedefin neresi olduğunu da çok net görebiliyoruz.

ÖZEL POLEMİK PEŞİNDE

Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız Meclisimizin kapalı oturumunda bu konuyla ilgili milletvekillerimize detaylı bilgi verdi. Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı’nın yaptığı açıklamaları esefle karşıladım. Tüm bölgemiz bir ateş çemberinden geçiyor ama bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor. Açıkçası Sayın Özel’den ülke güvenliğine dair meselelerde daha olgun bir tavır beklerdim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit’i dün Beştepe’de kabul etti.