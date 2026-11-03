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Hem torbacılara hem sahte para şebekesine baskın: 46 kişi için düğmeye basıldı

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#Torbacı Operasyonu#Sahte Para Şebekesi#Narkotik Polisi
Hem torbacılara hem sahte para şebekesine baskın: 46 kişi için düğmeye basıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 08:54

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'daki sokak satıcıları ile 3 ilde piyasaya sahte TL, dolar ve euro süren şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik polisi ve jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği baskınlar sürüyor.

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İstanbul'un farklı ilçelerinde, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve kamuoyunda 'torbacı' olarak nitelendirilen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, il genelinde 32 adrese 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslerde şüphelileri yakalama ve adreslerde arama çalışmaları devam ediyor.

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3 İLDE SAHTE DÖVİZ OPERASYONU

Yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sahte Türk lirası, ABD doları ile euro banknotlarını piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 15 şüpheliye yönelik yakalama ve adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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#Torbacı Operasyonu#Sahte Para Şebekesi#Narkotik Polisi

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