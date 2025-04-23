Hem terörsüz hem çetesiz

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Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

YOZGAT’IN SESİNİ DİNLEDİK

“‘Yozgat’a gel’ denince, ‘Tamam’ dedim. Bütün arkadaşlarımız büyük bir heyecan duydular. ‘Yozgat’ta miting mi olur?’ CHP son yerel seçimlerde yüzde 2 oy almış. ‘Güçlü olduğunuz yerlere gidin’ diyenlere karşı kalbimizin sesini dinledik, Yozgat’ın sesini dinledik. Bütün dünyaya sesini duyuran Yozgatlı çiftçilerin alnından öpüyorum.

SAFLAR NETLEŞTİ

Çok net bir durum var, artık Türkiye’de saflar netleşti. Saflaşmadan, kamplaşmadan, kutuplaşmadan yana değiliz. Kardeşlikten, kucaklaşmadan, zorluklarla birlikte mücadele etmekten yanayız. Bir tarafta yoksulluktan, işsizlikten, adaletsizlikten yılmış milyonlar var. Karşıda ‘Bu düzen, iktidarımız sürsün ne olursa olsun’ diyen bir avuç muhteris var. Millet olduğumuz için, 105 yıl önce olduğu gibi omuz omuza, hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız, tek adamlar kaybedecekler.

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ORGANİK SLOGAN

Bütün süreçte dünya kadar tanımlamalar, dünya kadar söz söylendi. Ama hiçbir söz, Abdullah Amca’nın sözü kadar güçlü değildi; ‘Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez. Adaletle, hukukla idare edilir.’ Organik tarım yapanlar gibi organik bir sloganı bulan, o sloganı buram buram toprak kokan, Yozgat kokan Abdullah Amca’ya söz olsun. Bu düzen değişecek, ‘turpla, şalgamla değil adaletle yönetenler’ bu devletin başına gelecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE EYVALLAH

Bir süredir Kürt meselesinde bir süreç yürüyor. Biz bu meselenin samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı bir şekilde, TBMM zemininde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Kendi komisyonumuzu kurduk, bir demokratikleşme paketi üzerinden Kürt sorununun çözülmesine de Türkiye’nin demokratikleşme noktasında en ciddi adımları atmasına da hazırız. Bir yandan Sayın Bahçeli ‘Terörsüz Türkiye’ye ne diyorsun?’, ‘Eyvallah’ dedik. Terörsüz Türkiye istiyoruz. Şehitlerin, gazilerin, tüm mağdurların rızalığını istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz. Bunun üstüne şunu söyledik; siz de gerçek bir demokratikleşme ile hem terörsüz hem çetesiz, mafyasız bir Türkiye istiyor musunuz? Buna bir cevap alamadık.”

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Özel konuşmasında ayrıca herkesi bugün saat 17.00’de Birinci Meclis’in önünde toplanıp Anıtkabir’e yürümeye de davet etti. Ancak Ankara Valiliği dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bu yürüyüşe izin verilmediğini açıkladı.

BAHÇELİ’YE: BENİM SAVAŞIM NİYE SENİNLE OLSUN

CHP Lideri Özel, MHP Lideri Bahçeli’nin dünkü açıklamasına ilişkin şöyle konuştu: “Allah razı olsun yazmış da yazmış. Diyor ki ‘Savaş ilan ediyormuşsun.’ ‘Savaş ilan ederim’ demedim. ‘Bu yapılanı savaş ilanı kabul ederim’ dedim. Diyor ki ‘Savaş ilan edeceksen, o savaş ilanını...’ Benim savaşım niye seninle olsun? Benim savaşım, o işte olur olmaz kendi rolünü büyütmeye çalışan, oradan buradan konuşan, CHP’ye sataşan, o siyaseti kendinden menkul, gücü kendinden menkul, cesareti kendinden menkul... Ne uğraşacağım onunla? Benim iş bu iktidarı değiştirmekte, hukuk düzenini kurmakta...”

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MAKAM ÇOCUKLARA EMANET

Meclis dün 23 Nisan etkinlikleriyle şenlenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel özel oturumda çocuklarla yakından ilgilendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kendisini ziyarete gelen çocukları makamında ağırladı. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette Dervişoğlu, koltuğunu miniklere bıraktı.