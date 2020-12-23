Hem tacizci hem saldırgan

Bunun üzerine kadın, durumu cadde üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polislere bildirdi. Kadının şikâyeti üzerine polis ekipleri A.K.’ye uyarıda bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına tepki gösteren A.K., önce küfür etti, daha sonra da polis memuru H.A.’ya saldırdı. Yaşanan kargaşanın ardından polis ekipleri, A.K.’yi gözaltına alırken, hafif yaralanan polis memuru H.A. ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Bu arada yapılan araştırmada kadını taciz edip, polise saldıran şüpheli A.K.’nin birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alnın A.K., işlemleri için Emniyet müdürlüğüne götürüldü.