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Hem taciz ettiler hem bıçakladılar

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#İstanbul#Pendik#Sarıyer Börekçisi
Hem taciz ettiler hem bıçakladılar
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:00

İstanbul Pendik’te geçen salı Sarıyer Börekçisi’nden bir kadın verdiği siparişi getiren İ.D. tarafından tacize uğradı.

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Eşinin durumu anlatmasının ardından sinirlenen U.B., börekçiye giderek personele saldırdı. Personellerle kavga eden U.B., olaya işletme çalışanı Ö.D.’nin de dahil olmasıyla darp edildi. Dükkândan aldığı ekmek bıçağıyla, U.B. ve eşinin üzerine yürüyen Ö.D., kadının çığlık atıp “Çalışanınız bana mesaj attı haberiniz var mı?” sözleri üzerine “Sizi deşerim” diyerek U.B.’yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis 3 kişiyi gözaltına aldı ve şahıslar sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından börekçinin camları dün gece vatandaşlar tarafından taşlandı. Tepki çeken o görüntüler nedeniyle dün Pendik Belediyesi ekipleri de dükkânı mühürledi. Tarafların birbirlerinden şikâyetçi olması sonrası İ.D. ve Ö.D. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.D. ‘cinsel taciz’, Ö.D. ise ‘basit yaralama’ suçundan tutuklandı.

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Öte yandan Sarıyer Börekçisi olayın yaşandığı dükkânın isim hakkı sözleşmesini fesh etti.

 

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#İstanbul#Pendik#Sarıyer Börekçisi

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