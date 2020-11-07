Hem suçlu hem pişkinler!

ÇAY İÇİRİP ASIL BENİ TACİZ ETTİLER

İstanbul’da ‘Cinci hoca’ olarak bilinen Burhan Dalğali’nin (48) yere yatırdığı yarı çıplak bir kadının karnına Arapça yazı yazdıktan sonra taciz etmesine ilişkin görüntüler olay yaratmıştı. Dalğali hakkında taksi şoförü Ebubekir B., eşiyle kendisinin dini nikâhlarını tazeledikten sonra kendilerinden 3 bin 200 TL para istediğini, bu kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca da şikâyet ettiğini belirtti. İfadesinde çiftten para istemediğini, dini nikâh kıymadığını, müştekinin kendi rızasıyla kendisine 300 TL verdiğini o parayı da fakir kişilere dağıttığını söyleyen Dalğali dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Dalğali hakkında ‘dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘KUMPAS KURDULAR’

Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, Dalğali daha önce Emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmeyerek şu savunmayı yaptı: “Ebubekir beni arayıp ‘Arkadaşım dengesini kaybetmiş ‘gel bir bak’ dedi. Aracıyla gelip beni aldı. Meğer aracın içerisinde arkada oturan kadınla bana kumpas kurmuşlar. Hep birlikte eve çıktık. ‘Kadının ne hastalığı var’ diye sordum. Ebubekir bana ‘Kadın hasta değil, kocasından boşanmış, benim evime geliyor sürekli, bir şey yap’ dedi. Bana çay içirdiler. Başım döndü. Beni kadınla bir odaya koydular. Beni kamera görüntüsüne aldılar. Görüntülerde benim kadını taciz etmediğim, onun beni taciz ettiği görülmektedir. O anda korktuğum ve beni öldüreceklerini düşündüğüm için bir şey yapamadım. Ertesi gün Ebubekir beni aradı. Kadının para istediğini, vermezsem şikâyetçi olacağını ve görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Daha sonra ismi Seymen olan birisi beni aradı. Bana dedi ki ‘Senin başına gelen olay benim de başıma geldi’ 50 bin lira verdim. Sen de 50 bin lira ver kurtul’ dedi. ‘Vermeyeceğim’ dedim. Bana kumpas kurulduğunu ispat ettikten sona şikâyetçi olacaktım. Sonra kadın beni aradı. ‘Beni kullandılar, beni tehdit ediyorlar’ dedi. İstedikleri parayı vermediğim için böyle şikâyette bulundular. Suçsuzum beraatımı istiyorum.”

‘AİLEMİ TEHDİT ETTİLER’

Duruşmada söz verilen müşteki Ebubekir B. de eşiyle tartışma sonrası ona ‘boş ol’ dediğini, nikâhlarının düşüp düşmediğini sanığa sorduğunu, sanığın da ‘Evinize geleyim orada anlat’ dediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Eşinle baş başa görüşmem gerekiyor, boş oda var mı, diye sordu. Şüphelendim ‘Yok’ dedim. Sanık bir süre düşündü. ‘Nikâhınız düşmüş kefaret parası gerekiyor’ dedi. Benden bin lira eşimden de bin lira istedi. ‘Söylediklerimi tekrarlayın’ dedi ancak hızlı hızlı bir şeyler söyledi. Güldüğüm için kızarak eşimle benden 600’er lira daha istedi. Toplam 3 bin 200 TL para verdim. Daha sonra mahallede araştırdığımda sanığın hoş olmayan şeyler yaptığını öğrendim. Sanığın kardeşi beni aradı. Beni ailemle tehdit ederek ifademi geri çekmemi söyledi. Şikâyetten vazgeçme dilekçesini avukatım verdi. Ben karşı tarafın tehditleri nedeniyle şikâyetimden vazgeçmiştim. Sanıktan şikâyetçiyim, zararım giderilmedi.”

Sanık avukatı ise müştekiyle görüşüp zararı giderdiklerini söyleyerek “Şikâyetten vazgeçmeden vazgeçme olmaz. Suçu kabul etmemekle birlikte zararı yeniden karşılamaya hazırız. Müvekkilimin tahliyesini istiyorum” dedi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

ŞAKAYDI

Konya Ticaret Odası’nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019’da 100 bin TL sermayeli iki ortağın kurduğu şirkete ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar’ın (23) kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut (31) tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, işyerini denetledi. İşyerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip faaliyetlerinden men edilerek mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye 1.700 lira ve 5996 Sayılı Kanunu’nun gereği hijyen gerekliliklerine aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Firma yetkilileri ise olayın bir komplo olduğunu ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu öne sürüp 2 işçiyi işten çıkararak haklarında suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 2 işçi hakkında soruşturma başlattı.

İŞÇİLER GÖZALTINDA

Emre Sayar ve Uğur Turgut önceki akşam saatlerinde polisi arayıp teslim olacaklarını söyledi. Ardından gözaltına alınan işçiler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 işçinin ilk ifadelerinde, görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için yaptıklarını, kazandaki sıvının süt değil, deterjan olduğunu ve görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Sayar ve Turgut çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.