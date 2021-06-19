Hem suçlu hem pişkin

İstanbul Beşiktaş’ta kuaför Nazır Ilgın 6 Haziran 2020’de eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’yi darp etti. Ceylan G.’nin şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınan Ilgın iki gün sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Bu karara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK toplantısında, “Nasıl olur, nasıl serbest bırakılır” diye tepki gösterdi.

8 Haziran’da serbest kalır kalmaz Ceylan G.’nin yaşadığı sokağa giden Nazır Ilgın genç kadını bir kez daha dövüp bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Nazır Ilgın gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nazır Ilgın’a Ceylan G.’yi dövdüğü ve evine girdiği için asliye ceza mahkemesinde, öldürmeye teşebbüs ettiği içinse ağır ceza mahkemesinde ayrı davalar açtı. Nazır Ilgın öldürmeye teşebbüs davasında 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

‘DAVAYI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Nazır Ilgın, önceki gün, Ceylan G.’yi dövdüğü iddiasıyla İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Olay nedeni ile yüzünde sabit iz kalan, parmaklarında işlev kaybı olması nedeniyle mesleğini yapamayacak duruma gelen ve bu nedenle mesleğini bırakmak zorunda kalarak Adana’ya ailesinin yanına dönen Ceylan G. ise duruşmaya katılmadı. Savunma yapan Nazır Ilgın, “Anahtarımı unutunca eve bıçakla camı açarak giriyordum. O gece de öyle girdim. Girdiğim ev benim de oturduğum evdir. Ceylan’ın kafasını arabaya vurarak yaraladığım ve öldürmekle tehdit ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Aile Bakanlığı ile medya bu dosyayı etkilemeye çalışıyor” dedi.



DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Nazır Ilgın’ın eyleminin ‘kasten öldürme suçuna teşebbüs’ olma ihtimali olduğuna dikkat çeken mahkeme, eylemin kasten yaralama, silahla tehdit ya da kasten öldürme suçuna teşebbüs olup olmadığı yönünde kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı ile dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

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