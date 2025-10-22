×
Gündem Haberleri

Hem suçlu hem güçlü! Arsız yolcudan yumruklu saldırı

#İstanbul#İETT#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 09:39

Fatih’te duraktan yolcu alan İETT şoförüyle kart basmadığı iddia edilen yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcu saldırdığı şoförün kafasına yumruk attı. Kağıthane’de ise kalabalık nedeniyle otobüse arka kapıdan binen yolcular arasında 'Ayağıma bastın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona ererken kavga anları cep telefonuna yansıdı.

İlk olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Balat’ta meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüsü şoförü, yolcu almak için durağa yanaştı. Otobüse binen yolcu kart basmayarak arka kısma doğru ilerlemeye başladı.

Şöförün uyarısının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolcu, şoföre yaklaşarak kafasına yumruk attı. Kavganın ardından şoförün gaza hızla basması sırasında yolcular düşme tehlikesi geçirdi; otobüste bulunan bir bebek ise bağrışmalar üzerine ağlamaya başladı. Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 

'AYAĞIMA BASTIN' DİYE KAVGA ETTİLER 

Diğer olay ise 6 Ekim Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu, İETT otobüsünün kalabalık olması nedeniyle arka kapıdan araca bindi. Yolcu orta kısma doğru ilerlediği sırada bir başka yolcunun ayağına bastı. Ayağına basılan yolcunun tepki göstermesi üzerine arkadan binen yolcuyla aralarında tartışma başladı. Birbirlerini iten tarafları, otobüsteki diğer yolcular ayırdı.Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

#İstanbul#İETT#Otobüs

