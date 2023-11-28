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Hem suçlu hem güçlü! Motokuryeden tartıştığı vatandaşlara 'Polat Alemdar'lı tepki

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#İstanbul#Pendik#Motokurye
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 12:01

Pendik'te cadde üzerinde seyir halinde olan motokurye, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay yerinde bulunan ve motokuryeye tepki gösteren servis minibüsü şoförü ile motokurye arasında sözlü tartışma çıktı. Motokurye tartıştığı sürücüye 'Polat Alemdar olmuşsunuz' diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar kask kamerasına yansıdı.

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Olay Pendik'te Kaynarca Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motokurye, servis minibüsünü sollayarak ilerlemeye çalıştığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu.

Hem suçlu hem güçlü Motokuryeden tartıştığı vatandaşlara Polat Alemdarlı tepki

Yaşanan olay sonrası duruma tepki gösteren servis şoförü ile motokurye arasında sözlü tartışma çıktı. Motokurye tartıştığı servis şoförüne 'Polat Alemdar olmuşsunuz' diyerek tepki gösterdi.

Hem suçlu hem güçlü Motokuryeden tartıştığı vatandaşlara Polat Alemdarlı tepki

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Olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken sözlü tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Hem suçlu hem güçlü Motokuryeden tartıştığı vatandaşlara Polat Alemdarlı tepki

Hem suçlu hem güçlü Motokuryeden tartıştığı vatandaşlara Polat Alemdarlı tepki

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#İstanbul#Pendik#Motokurye

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