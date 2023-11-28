Hem suçlu hem güçlü! Motokuryeden tartıştığı vatandaşlara 'Polat Alemdar'lı tepki

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Olay Pendik'te Kaynarca Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motokurye, servis minibüsünü sollayarak ilerlemeye çalıştığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu.
Yaşanan olay sonrası duruma tepki gösteren servis şoförü ile motokurye arasında sözlü tartışma çıktı. Motokurye tartıştığı servis şoförüne 'Polat Alemdar olmuşsunuz' diyerek tepki gösterdi.
Olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken sözlü tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı.