Hem suçlu hem güçlü... Kırmızı ışıkta geçti öğrenciye çarptı bir de çocuğu dövdü

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Esnaflar çocuğu kurtarmaya çalışırken, şahıs bu sefer de silah çıkartarak havaya ateş açtı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Emrullah Efendi caddesinde yaşandı. İddiaya göre, aracıyla kırmızı ışıkta geçen bir adam o sırada karşıya geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı. Çocuk 'neden kırmızı ışıkta geçiyorsun' diye tepki gösterince adam da, önce aracın içinden çocuğa hakaretler yağdırdı sonra da araçtan inerek çocuğu darp etti. Çocuk tepki vermeden yoluna devam etti, ancak öfkesi dinmeyen ve adam aracıyla çocuğu takip etti ve aracından inerek tekrar darp etmeye çalıştı. Şahıs araya giren esnaflara 'ben polisim' dedi ve silahını çıkararak havaya birkaç el ateş etti. Darp edilen çocuk adamın elinden esnafların araya girmesiyle kurtarıldı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



“BİR IŞIKTA GEÇTİ DİYE HAVAYA ATEŞ AÇMAK, ÇOCUĞU DARP ETMEK NORMAL BİR ŞEY DEĞİL”



Olayı görenlerden Nesri Bol adlı vatandaş, “Yolda acayip bir trafik vardı. Genç bir öğrenci çocuk, sırtında okul çantası vardı. Okul saatiydi zaten 15.15 gibi olay oldu. Çocuk ışıklardan geçti diye önce arabadan çocuğa hakaretler etmeye başladı. Sonra indi çocuğa saldırdı vurmaya kalktı ama çocuktan hiç ses çıkmıyor. Ondan sonra yoldan geçen esnaflar falan ayırmaya başladı. Sonra arabaya indi ilerledi sonra tekrar çocuğun önünü kesti. Öğrenci yani okul çocuğu. Çocuğun önünü kesti esnaflar tuttu. Esnaflar, elinden aldı çocuğu. Bu sefer de havaya ateş açmaya başladı. Bir öğrenciye böyle bir saldırı yapılması normal değil. Bir ışıkta geçti diye havaya ateş açmak, çocuğu darp etmek normal bir şey değil. Kendisi memurmuş diye duyduk, memur olabilir her ne oluşa olsun küçük savunmasız bir çocuğa silah açamaz” dedi