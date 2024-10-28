Hem şiddete hem teröre lanet mitingi... TUSAŞ şehitleri anıldı

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Mitinge katılan binlerce vatandaş ellerinde bayrak ve pankartlarla Barbaros Meydanı’nı doldurdu. Ankara’da gerçekleşen terör örgütü saldırısında şehit olan vatandaşların da anıldığı miting öncesi şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mitingdeki konuşmasına TUSAŞ şehitlerini anarak başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörün amacının insanlarda korku yaratmak olduğunu belirterek “Terörün amacı bizi korkutmak, bizi susturmakken, bizlerde yaratacağı korkuyla bizlere istikamet dayatmakken buraya koşup gelen binlere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, 101. yılda dimdik ayaktadır sinmeyecektir; teröre teslim olmayacaktır” dedi. Yaşam hakkı için meydanda olduklarını söyleyen Özel, iktidara yönelik eleştirilerde bulunurken “Cemaat ve tarikatlar politikasına devam eden iktidarı uyarıyorum. Bir meczuba sadakati koruyanların 15 Temmuz akşamı devlete ne yaptıklarını gördük. Bugün koruduğunuz, devletin içine sızmalarına seyirci kaldıklarınızın hangi gün devlete baş kaldıracaklarını, milletin karşısına çıkacaklarını bilemezsiniz. Uyarıyorum, bu köhne anlayışı terk edin” dedi. Özel konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

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NARİN’İN KATİLİ BULUNAMADI

“Bu ülke 8 yaşındaki Narin’imizi koruyamadı. Cansız bedenini buldular ama katilini ortaya çıkaramadılar, verilen sözü unutturdular. Bu ülke 2 yaşındaki Sıla bebeği koruyamadı.

12 yenidoğan yavrumuz, ihmalin, denetimsizliğin kurbanı oldu. Ölümler bilinirken o hastaneleri açık tuttular. Savcı kendi tehdidinden dolayı durumu bir kez daha ifade etti, kamuoyu duydu infial oluştu, hastanelerin ruhsatlarını iptal ettiler. Gençlerimize yönelen en büyük sıkıntı uyuşturucudur. Resmi raporlara göre 2019’dan 2023’e ele geçirilen uyuşturucu yüzde 2 bin artmıştır.

MİLLETİN UMUT HAKKI

Açlık sınırının altında kalan emeklilere, asgari ücretlilere, mülakatta elenen gençlere, onlarca sabıkasına rağmen salıverilen suçluların öldürdüğü kadınlara, gençlere, yaşama hakkı elinden alınan çocuklara bebeklere, dirençsiz kentlerde afetlerde hayatını kaybedenlere, ailelerine ne zaman umut hakkı tanıyacaksınız? Bugün toplumda bir kişi için umut hakkı konuşuluyor, bu millet için umut hakkı ne zaman konuşulacak? Biz hep birlikte Türkiye’yiz, ülkeyi birlikte kurduk, sorunları birlikte çözeceğiz. Şiddete teslim olmayacağız.”

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ÖZEL: BAHÇELİ’Yİ SÖZCÜ KILMA

CHP Lideri Özel “Bu ülkede Kürtler ‘Sorunum var’ diyorsa, Kürt sorunu vardır. Bizim tutumumuz nettir, bu ülkede Kürtler ‘Sorunumuz kalmadı’ diyene kadar Kürt sorununun varlığına inanacağız” diyerek şöyle devam etti: “Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun ama bir kişiyi konuşturup sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır. Bir kişinin sorununu çözüp, bu alışverişle anayasal oyunu kurma hesabı ayıplı bir hesaptır. Biz çözüm için Meclis’i adres gösteriyoruz, Devlet Bey (Bahçeli) Abdullah Öcalan’a Meclis’i adres gösteriyor. Erdoğan, Bahçeli söyleyeceğini söyledi, sözcünün görevi bitmiştir. Çık artık Bahçeli’yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle.”

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Mitinge katılanlar çocuk ve kadın cinayetlerine karşı dövizler taşıdı.