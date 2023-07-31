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Hem sıcaklık hem nem artacak: Eyyamıbahur geliyor

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#Eyyamıbahur#Sıcak#Meteoroloji
Hem sıcaklık hem nem artacak: Eyyamıbahur geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 07:00

Önceki hafta tüm yurtta hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Meteoroloji’nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları artacak. Türkiye, çarşamba gününden itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı ‘eyyamıbahur’un etkisine girecek.

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Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Nemin de etkisiyle sıcaklık özellikle İstanbul, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde daha da fazla hissedilecek. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyamıbahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor. Yerini “çöl sıcakları”, “cehennem sıcakları” ve “Afrika sıcakları” gibi terimlere de bırakan eyyamıbahurun, çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Hem sıcaklık hem nem artacak: Eyyamıbahur geliyor

YANGINLARA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artacağını belirtti. Bugün ve yarın sıcaklıkların ortalama düzeyde olacağını söyleyen Prof. Dr. Şen, “Çarşamba günü ise ısınma başlıyor. Perşembe ve cuma günü yine çok sıcak olacak. Belki geçen dalganın bir tık altında. Cuma İstanbul’da, cumartesi İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde daha da yükselecek. Tekrar 40’lı dereceleri göreceğiz. Bu süreçte orman yangınlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çarşamba ve perşembe nem de artıyor. eyyamıbahur da deniyor, bunun Türkçe’si ‘sıcak hava dalgası’dır” diye konuştu.     

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#Eyyamıbahur#Sıcak#Meteoroloji

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