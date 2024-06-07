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Hem sapık hem katil hem gaspçı

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#Ali Akdağ#Cihan Mert#Taciz
Hem sapık hem katil hem gaspçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 07:00

Takip ettiği üniversite öğrencisi N.Ü.’yü taciz eden Ali Akdağ, 1.5 saat sonra da otomobiliyle çarptığı bisikletli Cihan Mert’in ölümüne neden oldu. Akdağ tacizci olarak arandığı sırada “Kazaya karıştım” diyerek polisi aradı. Daha önceden gasp olayına karıştığı da tespit edilen Akdağ, 3 suçtan hakkında işlem yapılarak tutuklandı.

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Konya Selçuklu’da 4 Haziran tarihinde 06.00 sıralarında, üniversite öğrencisi N.Ü. (24) okuluna gitmek için Kredi Yurtlar Kurumu’ndan çıkıp yürümeye başladı. Bir süre sonra N.Ü., bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark etti. N.Ü. hızlanırken, otomobil de ara sokağa girdi. İddiaya göre; araçtan inen kişi, elinde bıçakla koşarak N.Ü.’nün yanına geldi. Şüpheli, bıçağı N.Ü.’nün sol bileğine dayayarak taciz etti. N.Ü. de elindeki kahve dolu termosla şüphelinin başına 4-5 kez vurup çığlık attı. Bunun üzerine şüpheli kaçarken, N.Ü. polise gidip şikâyetçi oldu.

Hem sapık hem katil hem gaspçı

KAZADAN SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, aynı gün Ali Akdağ (23) adlı bir kişi, polisi aradı ve kazaya karıştığını belirtip kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis, Akdağ’ı aracının yanında buldu. 07 AKS 956 plakalı otomobili ile bisiklete çarpıp mimar Cihan Mert’in (31) ölümüne neden olan Akdağ’ın, N.Ü.’nün taciz iddiasıyla şikâyetçi olduğu şüpheli olduğu anlaşıldı. Akdağ’ın, taciz olayından 1.5 saat sonra kazaya karıştığı tespit edildi. Taciz iddiası ile kazadan önce de gasp olayına karıştığı belirlenen Akdağ gözaltına alındı. 3 suçtan hakkında işlem yapılan Ali Akdağ tutuklandı.

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‘ÇIĞLIKLARIMI DUYAN POLİS BENİ KURTARDI’

Yaşadıklarını anlatan N.Ü., “Ne yapacağımı bilemeyip, sırtımı bir evin duvarına yasladım. Elindeki bıçağı sol bileğime dayadı ve bana ‘Gel bakalım şöyle’ dedi. Elimde kahve dolu termos vardı. Kurtulmak için kafasına 4-5 kez vurdum. Bu sırada birinin bana yardım etmesi için çığlık attım. Koluma bıçak dayayan kişi kaçtı. Kaçmak için girdiğim bir sokakta, çığlıklarıma çıkan bir polis memuru beni evine aldı. O sayede kurtuldum” dedi.

 

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#Ali Akdağ#Cihan Mert#Taciz

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