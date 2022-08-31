Hem rehin almış hem kaçırmış

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Bunun üzerine bölgede araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, sokakta bir kız çocuğuyla yürüyen Abdülkadir Oğuz’u (44) şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak Oğuz kaçtı, sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp kapıyı kilitledi. Ardından belindeki tabancayı çıkarıp çatıda oturan S.A.’yı (14) rehin aldı. Telsizden takviye istenmesi üzerine adrese, aralarında özel harekât polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin ikna çalışmasıyla yaklaşık 1 saat sonra Oğuz, silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Oğuz’u gözaltına alıp S.A.’yı kurtardı. İfadesine başvurulan S.A., “Ben çatıda otururken bir anda gelip kapıyı kilitledi. İnmeme de izin vermedi. Sonrasında polis gelip beni kurtardı” dedi.

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YANINDA 5 YAŞINDA ÇOCUK BULUNDU

Abdülkadir Oğuz’un yanındaki kız çocuğunun, sabah saatlerinde kaçırılan 5 yaşındaki K.U. olduğu tespit edildi. İfadesinde kız çocuğuyla aynı mahallede oturan Oğuz suçlamaları reddetti, “Kimseyi kaçırmadım. Belimde silah olduğu için polisten kaçtım” dedi. Oğuz, Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.