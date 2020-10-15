Hem partisinden hem muhalefetten takdir

Muhalefet ve AK Parti sıralarından alkış toplayan konuşma ve değerlendirmeler Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

KARŞISINDA DURMAK ZORUNDAYIZ

Orhan Yegin: Bu anlamlı ve güzel şehrimizde 10 Ekim 2015 tarihinde kana bulayan ve tüm ülkeyi, hepimizi, ayrıştırmadan yasa boğan hain bir terör saldırısıyla hep beraber büyük bir acı yaşadık. Çok açık ve net konuşalım: Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olarak tanımlanırsa tanımlansın, ne olarak belirtilirse belirtilsin her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız ve hep birlikte karşısında durmak zorundayız. Geçmişte askerimize, polisimize, korucularımıza, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza karşı yapılan terör saldırıları ile Ankara Tren Garı’nda sivil ve savunmasız vatandaşlarımızı hedef alan saldırı arasında bir fark yoktur.

HANGİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN

Terörün dini, mezhebi, ırkı ve düşüncesi olmaz. Bir yerde bir terör saldırısı varsa bu saldırıyı, zulmü kimin yaptığına bakmadan onun karşısına dikiliriz. Bir yerde bir acı varsa biz o acının sahibi hangi siyasi görüşten, hangi renkten, hangi desenden, hangi tenden olursa olsun ona bakmadan o acıyı en derinden paylaşır, onunla beraber yaşamaya gayret ederiz. Dayanışma ve kararlılık, teröre vereceğimiz en büyük, en anlamlı karşılık olacaktır.

İbrahim Aydemir (AK Parti Erzurum Milletvekili): Ağzına sağlık.

Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili): Hatibin konuşmasını ben takdirle dinledim. Ama şöyle bir şeyi bekleriz: Seneye birlikte gidelim.

Bülent Turan (AK Parti Grup Başkanvekili): Tabii ki oraya gitmek isteriz, beraber olmak isteriz ama bunu böyle yoklama yapar gibi saymaya kalkarsanız istemediğimiz bir tablo olur.

Meral Danış Beştaş (HDP Grup Başkanvekili): Hatibin konuşması takdir edilmeyecek gibi değil.