Hem parasını hem otomobilini çaldı! O anlar kamerada

Olay, saat 04.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak’ta meydana geldi. Gece yarısı kimliği henüz belirsiz kişi, raylı kapıyı zorlayıp Fatih Konyalıoğlu’na ait restorana girdi. Kasayla bahşiş kutusundaki yaklaşık bin 200 TL ile otomobilin anahtarını alan şüpheli, iş yeri sahibinin park halindeki 38 AEG 984 plakalı otomobili de çalıp kaçtı.



Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Fatih Konyalıoğlu, durumu polise bildirdi. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Bu arada, hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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