Hem orman hem de yürekler yandı! Kahreden kareler...
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve söndürme ekiplerinin saatler süren mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yüzlerce ağaç küle döndü. Son dakika haberine göre, yangınla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Yaklaşık 300-400 hektar alanın etkilendiği tahmin edilen yangından geriye kalanları, AA ekibi drone ile görüntüledi.
Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta başlayan ve 22 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabilen yangında hektarlarca alanın yeşilden griye döndüğü görüldü.
Görüntülere, yangından zarar görmüş bölgede artık hiçbir canlının yaşamadığı da yansıdı.
KESİN ALAN ÖLÇÜMLERLE BELİRLENECEK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alınmasından sonra yaptığı açıklamada, 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelin çabasıyla alevlerin söndürüldüğünü ifade etmişti.
Çile'den başlayıp denize kadar olan arazinin yanmasına ve bazı sitelerin tahliye edilmesine neden olan yangının verdiği hasar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün tespit çalışmaları sonrası netleşecek.
TUTUKLANDI
Çile Mahallesi yakınlarında çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangınla ilgili soruşturma kapsamında bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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