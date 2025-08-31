Hem okula hem hayata ‘uyum’ zamanı... Birinci sınıflar için ders zili çalıyor

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 1-5 Eylül arasında uygulanacak uyum haftası, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yeni okul ortamına ve arkadaşlarına alışmasını kolaylaştırmayı amaçlayan özel bir dönem. Diğer yandan okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerin ilk basamağında eğitime başlayacak öğrencilerin hem akademik hem de duygusal olarak desteklenmesi gereken bir süreç. Uzmanlara göre bu dönemde atılan doğru adımlar, öğrencilerde kaygıyı azaltırken özgüveni ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor. Eğitim uzmanları, ‘uyum haftası’ ile ilgili ebeveynler ve öğretmenlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

OYUNLA ÖĞRENSİNLER

Prof. Dr. Vesile Alkan (Pamukkale Üniversitesi):

“Okul ortamına uyum sağlayabilmek, derslerde başarılı olmak kadar hayata uyum yeteneğini de geliştirmeyi içerir. Özellikle okul öncesi ve ilkokulda çocukların oyun temelli öğrenme yöntemleriyle desteklenmesi gerekir. Çünkü bu yaş grubu için oyun, öğrenmenin en doğal yoludur.”

İLK BÜYÜK AYRILIK

Doç. Dr. Elif Ulu (Ege Üniversitesi):

“Okula başlamak, aslında ilk büyük ayrılıktır. Çocuk evden, alıştığı güvenli ortamdan çıkarak kalabalık ve yabancı bir ortama girer. Bu, küçük omuzlar için büyük bir yüktür. ‘Ağlıyor ama geçer’ demek yerine, çocuğun neden kaygılandığını anlamak gerekir. Vedaları dramatize etmeden güven verici cümleler kurmak çok önemlidir.”

AİLELER ÖRNEK OLMALI

Erdal Fahlioğulları (Sınıf öğretmeni):

“Çocuklar anne babanın duyduğu heyecan ve kaygıyı sünger gibi çekerler. O yüzden velilerin ellerinde rol model olmak gibi çok güçlü bir koz var. Çocuğa örnek olmak nasihattan çok daha etkilidir.”

ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

- Her öğrenci ayrı bir bireydir. Çocukların evden getirdiği becerilerin farklılık gösterebileceğini unutmayın.

- İlk izlenim için göz teması ve uygun ses tonuna önem verin.

- Önceliğiniz kurallar değil, güven ilişkisi olsun.

- Sessiz çocukların duygusal ihtiyaçlarını gözden kaçırmayın.

- Küçük rutinler oluşturarak aidiyet duygusunu artırın.

- Velilerle iletişimde sakin ve profesyonel olun.

- 1’inci sınıfta oyun odaklı yaklaşımı önemseyin.

VELİLER NE YAPMALI?

- “Ağlıyor ama geçer” demek yerine neden ağladığını anlamaya çalışın.

- Vedaları kısa, net ve güven verici cümlelerle yapın.

- Kendi kaygınızı çocuğunuza yansıtmayın.

- Adaptasyon süresinin her çocukta farklı olduğunu unutmayın, kıyaslamayın.

