Hem müzakere hem mücadele

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Denizli ve Manisa’da yerel seçimde kazanılan belediyeleri ziyaret etti, halkla buluşmalara katıldı. Özgür Özel konuşmalarında özetle şu mesajları verdi:

“ (AK Parti ve MHP’den devralınan belediyelerin borçları) Belediyelerimizin toplam borcu konusunda bir çalışmamız var; rapor hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğümüzde bu konuyu değerlendireceğimizi tahmin ediyorum. Sonuçta Türkiye ekonomisinin yüzde 80’inin bulunduğu belediyeleri yönetiyoruz. Oralardaki harcamalar, aksaklıklar, geçmişteki israflar sadece bizim konumuz değil.

ZAFER DEĞİL GÖREV

Haberin Devamı

Seçimle büyük bir zafer kazanmadık. Bunu bir zafer olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını bir görev, bir vazife, millet adına fırsat olarak görüyorum. Bu seçim bizim için sevinmenin, mutlu olmanın, birbirini tebrik etmenin yanında sorumluluğu hatırlamanın, kimseyi üzmemenin, kimseyi dışlamamanın, kimseyi öteki hissettirmemenin sorumluluğunu sırtımıza aldığımız ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yapılacak ilk genel seçimlerde, milletin, halkın iktidarını kurup, Atatürk’ün partisini birinci parti yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Millet görev verdi, mahcup etmeyeceğiz.

272 EURO EMEKLİ MAAŞI

Almanya’da, Türkiye’deki emeklilerin 272 Euro maaş aldığını söyledim. 2 bin 700 Euro olarak düzeltmeye çalıştılar. Fransa’da bir sıfırın eksik olduğunu, tercüme hatası olduğunu sandılar. O gün kendime ‘Ey Özgür Özel, Türkiye’deki 272 Euroluk emekli maaşının Almancaya, İngilizceye tercümesi yok’ dedim.

BENİ SEVEN ARKAMDAN GELSİN

Dün Çorlu tren kazasında, evladını kaybeden annelerin, babaların, gözü yaşlı eşlerin, babasız kalmış evlatların yanındaydık. Pazar günü Ulus’ta atanmayan öğretmenlerle birlikte olacağız. Bundan sonra mağdur ve mazlumun yanında dimdik duracağız. Yakında ilan edeceğimiz emekli mitingiyle emeklilerin sesini duyuracağız. ‘Siz oyunuzu attınız, göreviniz tamam, bekleyin’ diye bir şey yok. Bundan sonra bu ülkeyi kurtarmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Sizlere güç veren, sizlerden güç alan, sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık. Beni seven arkamdan gelsin.”

Haberin Devamı

DENİZLİ TEŞEKKÜRÜ

- Özgür Özel, Denizli’de seçiminin kazanılmasının ardından partisinin İl Başkanı Ali Osman Horzum’a kırmızı motosiklet hediye etti. Özel, “İl Başkanımız seçim öncesi Denizli Büyükşehir’i kazanmak ve kırmızı motosiklet hayali olduğunu söylemişti. Motosikletin ücretini kendi cebimden yatırdım” dedi. Özgür Özel ile Horzum, belediyeye motosikletle gitti. Özel, “Motordan düşersem liderlik algısına zarar verebileceği söylendi. Liderlik algımızın temel taşı, verdiğimiz sözü tutmaktır. Her sözümü tuttum” dedi.