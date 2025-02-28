×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hem mağdur hem sanık

Güncelleme Tarihi:

#Ali Eskiköy#Ankara#Resmi Belgede Sahtecilik
Hem mağdur hem sanık
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 07:00

İkinci el otomobil satın alan Ali Eskiköy, aracını muayeneden geçirdi. İki yıl sonra tekrar aynı istasyona araç muayenesine götüren Eskiköy, bu sefer şok yaşadı. Motor ve şasi numarasının değiştirildiği belirlenen araç muayeneden geçemedi. Eskiköy, aracı satın aldığı M.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. M.K. hakkında takipsizlik kararı verilirken, Eskiköy hakkında Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan dava açıldı.

Haberin Devamı

ANKARA’da yaşayan Ali Eskiköy, 2020 yılında M.K.’den ikinci el otomobil satın aldı. Noterden satışı yapılan aracı kullanmaya başlayan Eskiköy, zamanı geldiği için 2021 yılında muayene istasyonuna götürdüğü aracı, sorunsuz olarak muayenede geçti. Eskiköy, 2 yıl sonra 2023 yılında tekrar aracın muayeneye götürdüğünde bir şok yaşadı. Motor ve şasi numarasının okunmadığı, ağır kusurlu olduğu belirtilen araç muayeneden geçemedi. Eskiköy’ün başvurusu üzerine Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan incelemede, ‘aracın Change yapıldığı, aracın motor numarası ve şasi numarasının orijinal olmadığı’ belirtildi. Eskiköy, avukatı aracılığıyla tazminat davası açtı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, “Aracın satılmadan önce motor ve şasi numarasının değiştirildiğini, aracın kilometresinde de hile yapıldığı” denildi.

Haberin Devamı

‘GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN’

Bunun üzerine Eskiköy, kendisine change yapılan aracı satan M.K. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, aracı satan M.K. hakkında takipsizlik kararı verirken, aracı alan Eskiköy hakkında ise 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan dava açtı. Yargılama sonrası eğer Eskiköy suçlu bulunursa 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Eskiköy, “Hem mağdur, hem de sanık oldum. Noterden satışını aldığım, ilk götürdüğümde muayene de geçen bir araç bu. Change yapılan bir araç nasıl muayenede geçer? Şikâyetçi olan benim, change yapılan aracı bana satan kişinin ceza almasını beklerken, şimdi bana ceza isteniliyor.  Güler misin? Ağlar mısın? İnsanın ‘Hırsızın hiç mi suçu yok?’ diyesi geliyor” dedi.

Eskiköy’ün avukatı Ali Erdem Gündoğan ise “Müvekkilim mağdur durumdayken sanık duruma düşmesi akla Aziz Nesin’in hikâyelerini getiriyor. Komedi olan bu durumu hukuken kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Gözden KaçmasınCinci hocaya giden kasap eşe 24 milyon TL’lik boşanma davasıCinci hocaya giden kasap eşe 24 milyon TL’lik boşanma davasıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınÖcalan’dan terör örgütü PKK’ya tarihi çağrı: Tüm gruplar silah bırakmalı PKK kendini feshetmeliÖcalan’dan terör örgütü PKK’ya tarihi çağrı: Tüm gruplar silah bırakmalı PKK kendini feshetmeliHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Eskiköy#Ankara#Resmi Belgede Sahtecilik

BAKMADAN GEÇME!