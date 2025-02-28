Hem mağdur hem sanık

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ANKARA’da yaşayan Ali Eskiköy, 2020 yılında M.K.’den ikinci el otomobil satın aldı. Noterden satışı yapılan aracı kullanmaya başlayan Eskiköy, zamanı geldiği için 2021 yılında muayene istasyonuna götürdüğü aracı, sorunsuz olarak muayenede geçti. Eskiköy, 2 yıl sonra 2023 yılında tekrar aracın muayeneye götürdüğünde bir şok yaşadı. Motor ve şasi numarasının okunmadığı, ağır kusurlu olduğu belirtilen araç muayeneden geçemedi. Eskiköy’ün başvurusu üzerine Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan incelemede, ‘aracın Change yapıldığı, aracın motor numarası ve şasi numarasının orijinal olmadığı’ belirtildi. Eskiköy, avukatı aracılığıyla tazminat davası açtı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, “Aracın satılmadan önce motor ve şasi numarasının değiştirildiğini, aracın kilometresinde de hile yapıldığı” denildi.

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‘GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN’

Bunun üzerine Eskiköy, kendisine change yapılan aracı satan M.K. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, aracı satan M.K. hakkında takipsizlik kararı verirken, aracı alan Eskiköy hakkında ise 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan dava açtı. Yargılama sonrası eğer Eskiköy suçlu bulunursa 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Eskiköy, “Hem mağdur, hem de sanık oldum. Noterden satışını aldığım, ilk götürdüğümde muayene de geçen bir araç bu. Change yapılan bir araç nasıl muayenede geçer? Şikâyetçi olan benim, change yapılan aracı bana satan kişinin ceza almasını beklerken, şimdi bana ceza isteniliyor. Güler misin? Ağlar mısın? İnsanın ‘Hırsızın hiç mi suçu yok?’ diyesi geliyor” dedi.

Eskiköy’ün avukatı Ali Erdem Gündoğan ise “Müvekkilim mağdur durumdayken sanık duruma düşmesi akla Aziz Nesin’in hikâyelerini getiriyor. Komedi olan bu durumu hukuken kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.