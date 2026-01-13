Hem lise öğrencisi hem üniversite

Haberin Devamı

Merkezi İngiltere’de bulunan Yetkili ve Belgelendirilmiş Mali Müşavirler Birliği (ACCA), uluslararası muhasebe ve finans meslek kuruluşlarından biri ve dünya çapında geçerli bir mesleki yeterlilik sunuyor. Finans, denetim, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında uzmanlık sağlayan bu sertifikasyon programı aynı zamanda Londra Üniversitesi ile de işbirliği içinde. Programı başarıyla tamamlayanlardan isteyenler, Londra Üniversitesi’nin öğrencisi olup üniversitenin diplomasını alabiliyor. LGS şampiyonu ve İstanbul Erkek Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Mehmet Melih Çırak da lise eğitimine devam ederken üniversiteyi de tamamlamaya karar verdi. ACCA’de üç kademe sınavın bulunduğunu dile getiren Çırak, süreci ve hedeflerini şöyle anlattı:

‘ŞU AN İŞ HAYATINA ATILABİLİRİM’

“Şu an ACCA’nin muhasebe ve işletme ile finansal ve yönetim muhasebesi diplomalarına sahibim. Bu diplomalarla dahi iş hayatına atılabilirim. Bu eğitimlere fiziki olarak gitmeye gerek yok. Kurumun ders vermesi için yetkilendirdiği bazı merkezler var. Türkiye’de de onlardan birkaç tane bulunuyor. Bu merkezler kitap desteği sağlıyor ve aynı zamanda internet üzerinden de derslere katılabiliyoruz. Online derslere katılmak için pek vaktim olmuyor. O nedenle genelde derslere kitaplardan çalışıyorum. Yani şu an lise eğitimimin yanı sıra lisans düzeyinde finans ve muhasebe eğitimi de alıyorum. Hemen hemen 3 yıl sonra yani 11’inci sınıftayken sınavları verip bir makale yazdığımda üniversiteyi bitirmiş olacağım. Şu an Türkiye’de bu şekilde eğitim alan en küçük öğrenci benim. Benden başka hem lise hem de üniversite okuyan kimse yok. Lisans seviyesini bitirdikten sonra ilgili sınavları vermem halinde üniversitede yüksek lisans eğitimine de başlayabiliyorum.

‘HEDEFİM CERRAH OLMAK’

Aslında ileride hedefim cerrah olmak. Ancak tıpta lisans eğitimi 6 yıl sürüyor ve oldukça uzun. Bu nedenle tıp eğitimime devam ederken bir yandan da finans alanında iş hayatına atılmak istiyorum. Bu program Almanya ve İngiltere’de oldukça popüler olduğu için o ülkelerde yarı zamanlı iş bulabileceğimi düşünüyorum. Diğer yandan yaşlandığımda ve emekli olduğumda yeniden finansla ilgili çalışmalar yapmayı planlıyorum.”

‘İSTEYEN HERKES BAŞVURABİLİR'

Bu programda herhangi bir yaş sınırı olmadığını belirten Mehmet Melih Çırak, “Türkiye’de isteyen herkes bu programa başvurabilir. Ancak giriş sınavları oldukça zor ve dil bilgisi gerekiyor. Bu nedenle yaş sınırı olmamasına rağmen çok fazla kişi programa dahil olmayı başaramıyor. Öte yandan ülkemizde pek popüler olmadığı için de çok az insan tarafından biliniyor. Ancak şunu belirtmeliyim ki, ACCA sınavları için ileri seviye matematik bilmek veya çok yüksek bir İngilizce seviyesine sahip olmak zorunlu değil. Düzenli, sabırlı ve planlı bir çalışmayla bu sınavlar geçilebilir. Benim yaptığım da tam olarak buydu” dedi.